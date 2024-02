NBA Power Rankings: Where Do All 30 Teams Stand at the All-Star Break?

The unofficial halfway point of the NBA season has arrived! It’s time for an All-Star Break edition of Jeff Pratt’s power rankings for all 30 teams in the association.

This is the latest update since January 19, 2024.

See his full list below!

NBA POWER RANKINGS (February 16, 2024)

TIER 1: CONTENDERS

1) Boston Celtics

Record: 43-12

Previous Ranking: 1

2) Los Angeles Clippers

Record: 36-17

Previous Ranking: 5

3) Minnesota Timberwolves

Record: 39-16

Previous Ranking: 2

4) Oklahoma City Thunder

Record: 37-17

Previous Ranking: 3

5) Denver Nuggets

Record: 36-19

Previous Ranking: 6

TIER 2: FRINGE CONTENDERS

6) Cleveland Cavaliers

Record: 36-17

Previous Ranking: 9

7) Phoenix Suns

Record: 33-22

Previous Ranking: 15

8) Milwaukee Bucks

Record: 35-21

Previous Ranking: 4

9) New York Knicks

Record: 33-22

Previous Ranking: 10

10) New Orleans Pelicans

Record: 33-22

Previous Ranking: 11

11) Indiana Pacers

Record: 31-25

Previous Ranking: 8

TIER 3: PLAY-IN TEAMS WITH POTENTIAL

12) Miami Heat

Record: 30-25

Previous Ranking: 12

13) Dallas Mavericks

Record: 32-23

Previous Ranking: 14

14) Sacramento Kings

Record: 31-23

Previous Ranking: 15

15) Philadelphia 76ers

Record: 32-22

Previous Ranking: 7

16) Los Angeles Lakers

Record: 30-26

Previous Ranking: 18

17) Orlando Magic

Record: 30-25

Previous Ranking: 17

18) Golden State Warriors

Record: 27-26

Previous Ranking: 22

TIER 4: CONSISTENTLY INCONSISTENT

19) Utah Jazz

Record: 26-30

Previous Ranking: 16

20) Chicago Bulls

Record: 26-29

Previous Ranking: 20

21) Atlanta Hawks

Record: 24-31

Previous Ranking: 21

22) Houston Rockets

Record: 24-30

Previous Ranking: 19

TIER 5: ON THE OUTSIDE LOOKING IN

23) Brooklyn Nets

Record: 21-33

Previous Ranking: 25

24) Memphis Grizzlies

Record: 20-36

Previous Ranking: 24

25) Toronto Raptors

Record: 19-36

Previous Ranking: 23

TIER 6: AN UNMITIGATED DISASTER

26) Portland Trail Blazers

Record: 15-39

Previous Ranking: 26

27) Charlotte Hornets

Record: 13-41

Previous Ranking: 28

28) San Antonio Spurs

Record: 11-44

Previous Ranking: 28

29) Detroit Pistons

Record: 8-46

Previous Ranking: 30

30) Washington Wizards

Record: 9-45

Previous Ranking: 29

Stay tuned for another installment of Jeff’s power rankings soon!