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What is the order of entry for the 2024 women’s Royal Rumble match? Who eliminated who? Who won?

We look at the entrant order and the elimination list for this year’s men’s rumble match.

By Nick Simon
Wrestling: WWE Royal Rumble Joe Camporeale-USA TODAY Sports

The 2024 Royal Rumble has arrived with the annual spectacle taking place from Tropicana Field in St. Petersburg, FL.

The show, of course, is highlighted by the two 30-person over-top-rope battle royals for both the men and women. A good mix of current superstars, returning legends, and a few surprised will enter the fray with the goal of guaranteeing themselves a title match at Wrestlemania.

Below, we’ll keep track of the order of entrants for the women’s rumble and who eliminated them:

  1. Natalya, Eliminated by: Tegan Nox
  2. Naomi, Eliminated by: Jade Cargill
  3. Bayley, WINNER
  4. Candice LeRae, Eliminated by: Damage CTRL
  5. Jordynne Grace, Eliminated by: Bianca Belair
  6. Indi Hartwell, Eliminated by: Bayley
  7. Asuka, Eliminated by: Katana Chance/Kayden Carter
  8. Ivy Nile, Eliminated by: Nia Jax
  9. Katana Chance, Eliminated by: Nia Jax
  10. Bianca Belair, Eliminated by: Bayley
  11. Kairi Sane, Eliminated by: Katana Chance/Kayden Carter
  12. Tegan Nox, Eliminated by: Bayley
  13. Kayden Carter, Eliminated by: Piper Niven
  14. Chelsea Green, Eliminated by: Becky Lynch
  15. Piper Niven, Eliminated by: Nia Jax
  16. Xia Li, Eliminated by: Nia Jax
  17. Zelina Vega, Eliminated by: Shayna Baszler
  18. Maxxine Dupri, Eliminated by: Bayley
  19. Nia Jax, Eliminated by: Jade Cargill
  20. Shotzi, Eliminated by: Nia Jax
  21. Becky Lynch, Eliminated by: Jade Cargill
  22. Alba Fyre, Eliminated by: Naomi
  23. Shayna Baszler, Eliminated by: Nia Jax
  24. Valhalla, Eliminated by: Nia Jax
  25. Michin, Eliminated by: Nia Jax
  26. Zoey Stark, Eliminated by: Liv Morgan
  27. Roxanne Perez, Eliminated by: Tiffany Stratton
  28. Jade Cargill, Eliminated by: Bayley
  29. Tiffany Stratton, Eliminated by: Bayley
  30. Liv Morgan, Eliminated by: Bayley

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