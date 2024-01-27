What is the order of entry for the 2024 women’s Royal Rumble match? Who eliminated who? Who won?

The 2024 Royal Rumble has arrived with the annual spectacle taking place from Tropicana Field in St. Petersburg, FL.
The show, of course, is highlighted by the two 30-person over-top-rope battle royals for both the men and women. A good mix of current superstars, returning legends, and a few surprised will enter the fray with the goal of guaranteeing themselves a title match at Wrestlemania.
Below, we’ll keep track of the order of entrants for the women’s rumble and who eliminated them:
- Natalya, Eliminated by: Tegan Nox
- Naomi, Eliminated by: Jade Cargill
- Bayley, WINNER
- Candice LeRae, Eliminated by: Damage CTRL
- Jordynne Grace, Eliminated by: Bianca Belair
- Indi Hartwell, Eliminated by: Bayley
- Asuka, Eliminated by: Katana Chance/Kayden Carter
- Ivy Nile, Eliminated by: Nia Jax
- Katana Chance, Eliminated by: Nia Jax
- Bianca Belair, Eliminated by: Bayley
- Kairi Sane, Eliminated by: Katana Chance/Kayden Carter
- Tegan Nox, Eliminated by: Bayley
- Kayden Carter, Eliminated by: Piper Niven
- Chelsea Green, Eliminated by: Becky Lynch
- Piper Niven, Eliminated by: Nia Jax
- Xia Li, Eliminated by: Nia Jax
- Zelina Vega, Eliminated by: Shayna Baszler
- Maxxine Dupri, Eliminated by: Bayley
- Nia Jax, Eliminated by: Jade Cargill
- Shotzi, Eliminated by: Nia Jax
- Becky Lynch, Eliminated by: Jade Cargill
- Alba Fyre, Eliminated by: Naomi
- Shayna Baszler, Eliminated by: Nia Jax
- Valhalla, Eliminated by: Nia Jax
- Michin, Eliminated by: Nia Jax
- Zoey Stark, Eliminated by: Liv Morgan
- Roxanne Perez, Eliminated by: Tiffany Stratton
- Jade Cargill, Eliminated by: Bayley
- Tiffany Stratton, Eliminated by: Bayley
- Liv Morgan, Eliminated by: Bayley