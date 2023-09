Every seeded upset in the 2023 US Open women’s, men’s singles brackets

The 2023 US Open is headed into its second week and we’ve seen a host of upsets. The women’s bracket has seen #4 Elena Rybakina, #7 Caroline Garcia, and #8 Maria Sakkari all sent home early. The men’s bracket has seen #4 Holger Rune and #5 Casper Ruud get sent packing.

The last unseeded woman to win the US Open was Sloane Stephens in 2017. Her road to victory included upsets of #11 Dominika Cibulková in the second round, #30 Julia Görges in the Round of 16, #16 Anastasija Sevastova in the quarterfinals, #9 Venus Williams in the semifinals, and #15 Madison Keys in the finals

The last unseeded man to win the US Open was Andre Agassi in 1994. His road to victory included upsets of #12 Wayne Ferreira in the third round, #6 Michael Chang in the Round of 16, #13 Thomas Muster in the quarterfinals, #9 Todd Martin in the semifinals, and #4 Michael Stich in the finals.

The Round of 16 gets underway on Sunday and we’ll continue tracking the upsets over the next week. #1 Iga Świątek is the women’s favorite at DraftKings Sportsbook with +175 odds. #2 Aryna Sabalenka follows at +400. #2 Novak Djokovic is the men’s favorite at DraftKings Sportsbook with +105 odds. Top seed Carlos Alcaraz follows at +190.

US Open women’s singles bracket upsets

Third round

#30 Sorana Cîrstea (6-3, 6-7, 6-4) over #4 Elena Rybakina

#17 Madison Keys (5-7, 6-2, 6-2) over #14 Liudmila Samsonova

Second round

Carolina Wozniacki (7-5, 7-6) over #11 Petra Kvitová

Lin Zhu (6-3, 6-3) over #18 Victoria Azarenka

Taylor Townsend (7-6, 7-5) over #19 Beatriz Haddad Maia

Jennifer Brady (6-1, 2-6, 6-2) over #24 Magda Linette

Clara Burel (6-4, 6-2) over #25 Karolína Plíšková

First round

Yafan Wang (6-4, 6-1) over #7 Caroline Garcia

Rebeka Masarova (6-4, 6-4) over #8 Maria Sakkari

Lucia Bronzetti (6-4, 7-6) over #12 Barbora Krejčíková

Bernarda Pera (7-5, 6-4) over #16 Veronika Kudermetova

Sachia Vickery (2-6, 7-5, 6-2) over #21 Donna Vekic

Clara Tauson (7-5, 3-6, 6-3) over #27 Anastasia Potapova

Sara Sorribes Tormo (6-4, 7-5) over #28 Anhelina Kalinina

Kaja Juvan (6-2, 7-5) over #29 Elisabetta Cocciaretto

US Open men’s singles bracket upsets

Third round

Matteo Arnaldi (6-3, 6-4, 6-3) over #16 Cameron Norrie

Second round

Zhang Zhizhen (6-4, 5-7, 6-2, 0-6, 6-2) over #5 Casper Ruud

Dominic Stricker (7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3) over #7 Stefanos Tsitsipas

Jack Draper (6-2, 6-4, 7-5) over #17 Hubert Hurkacz

Jiri Vesely (7-6, 6-2, 3-6, 2-6, 7-6) over #20 Francisco Cerundolo

Benjamin Bonzi (7-6, 2-6, 6-2, 7-6) over #28 Christopher Eubanks

Stan Wawrinka (7-6, 6-7, 6-3, 6-2) over #30 Tomás Martín Etcheverry

First round

Roberto Carballes Baena (6-3, 4-6, 6-3, 6-2) over #4 Holger Rune

Michael Mmoh (6-2, 6-4, 6-2) over #11 Karen Khachanov

Mackenzie McDonald (7-6, 4-6, 6-1, 6-4) over #15 Felix Auger-Aliassime

Titouan Droguet (6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2) over #18 Lorenzo Musetti

Arhutr Fils (4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5) over #24 Tallon Griekspoor

Dominic Thiem (6-3, 6-2, 6-4) over #25 Alexander Bublik

Sebastian Baez (7-5, 7-5, 6-1) over #27 Borna Coric

Matteo Berrettini (6-4, 6-2, 6-2) over #29 Ugo Humbert

Marton Fucsovics. (7-6, 4-6, 7-6, 4-6, 6-4) over #31 Sebastian Korda