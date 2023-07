Wimbledon 2023: Women’s schedule, bracket, scores for Wednesday, July 5

The first round of this year’s Wimbledon tournament continues Wednesday, July 5 at 6 a.m. ET with plenty of matches on the day — including Sloane Stephens, Iga Swiatek, Madison Keys,

Women’s Wimbledon schedule: Wednesday, July 5

*All times are ET

Jaqueline Cristian vs. Lucia Bronzetti — 6 a.m.

Beatriz Haddad Maia vs. Yulia Putintseva — 6 a.m.

Sloane Stephens vs. Rebecca Peterson — 6 a.m.

Danielle Collins vs. Julia Grabher — 6 a.m.

Shuai Zhang vs. Donna Vekic — 6 a.m.

Camila Osorio vs. Elisabetta Cocciaretto — 6 a.m.

Anett Kontaveit vs. Lucrezia Stefanini — 6 a.m.

Sorana Cirstea vs. Tatjana Maria — 6 a.m.

Maria Sakkari vs. Marta Kostyuk — 6 a.m.

Emma Navarro vs. Ekaterina Alexandrova — 7:30 a.m.

Ysaline Bonaventure vs. Zhuoxuan Bai — 7:30 a.m.

Varvara Gracheva vs. Camila Giorgi — 7:30 a.m.

Kaja Juvan vs. Margarita Betova — 8 a.m.

Alison Riske-Amritraj vs. Paula Badosa — 8 a.m.

Anastasia Potapova vs. Celine Naef — 8 a.m.

Katie Boulter vs. Daria Saville — 8 a.m.

Madison Brengle vs. Sara Errani — 8 a.m.

Daria Kasatkina vs. Jodie Burrage — 8:30 a.m.

Greet Minnen vs. Jelena Ostapenko — 9 a.m.

Nao Hibino vs. Alize Cornet — 9:30 a.m.

Carol Zhao vs. Tamara Korpatsch — 9:30 a.m.

Mirra Andreeva vs. Xiyu Wang — 9:30 a.m.

Karolina Pliskova vs. Natalija Stevanovic — 9:30 a.m.

Bernarda Pera vs. Viktoriya Tomova — 9:30 a.m.

Iga Swiatek vs. Sara Sorribes Tormo — 10 a.m.

Heather Watson vs. Barbora Krejcikova — 10 a.m.

Sonay Kartal vs. Madison Keys — 10 a.m.

Jessica Bouzas Maneiro vs. Anhelina Kalinina — 11 a.m.

Yanina Wickmayer vs. Anna Blinkova — 11 a.m.

Katerina Siniakova vs. Lesia Tsurenko — 11:30 a.m.

Karolina Muchova vs. Jule Niemeier — 11:30 a.m.

Anna Bondar vs. Bianca Andreescu — 11:30 a.m.

Diane Parry vs. Petra Martic — 11:30 a.m.

Linda Noskova vs. Dalma Galfi — 11:30 a.m.

Xinyu Wang vs. Sofia Kenin — 11:30 a.m.

Irina-Camelia Begu vs. Rebecca Marino — 11:30 a.m.

Alycia Parks vs. Ana Bogdan — 11:30 a.m.

Nadia Podoroska vs. Victoria Azarenka — 11:30 a.m.

Jasmine Paolini vs. Petra Kvitova — 11:30 a.m.

Viktorija Golubic vs. Anna Karolina Schmiedlova — 12 p.m.

Aliaksandra Sasnovich vs. Nuria Parrizas Diaz — 1 p.m.