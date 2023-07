Wimbledon 2023: Men’s schedule, bracket, scores for Wednesday, July 5

The first round of this year’s Wimbledon tournament continues Wednesday, July 5 at 6 a.m. ET with plenty of matches on the day — including Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas and American Frances Tiafoe.

Here's the schedule for the full day of matches.

Men’s Wimbledon schedule: Wednesday, July 5

Dominic Stricker vs. Alexei Popyrin — 6 a.m. ET

Milos Raonic vs. Dennis Novak — 6 a.m. ET

Jiri Lehecka vs. Sebastian Ofner — 6 a.m. ET

Francisco Cerundolo vs. Nuno Borges — 6 a.m. ET

Lloyd Harris vs. Grégoire Barrère — 6 a.m. ET

Frances Tiafoe vs. Wu Yibing — 6 a.m. ET

Sho Shimabukuro vs. Grigor Dimitrov — 6 a.m. ET

Roman Safiullin vs. Roberto Bautista Agut — 7:30 a.m. ET

Denis Shapovalov vs. Radu Albot — 7:30 a.m. ET

Alexandre Muller vs. Arthur Rinderknech — 7:30 a.m. ET

Benjamin Bonzi vs. Harold Mayot – 7:30 a.m. ET

Yannick Hanfmann vs. Taylor Fritz — 7:30 a.m. ET

Ilya Ivashka vs. Federico Coria — 8 a.m. ET

Daniil Medvedev vs. Arthur Fery — 8 a.m. ET

George Loffhagen vs. Holger Rune — 8 a.m. ET

Shintaro Mochizuki vs. Tommy Paul — 9 a.m. ET

Marcos Giron vs. Hugo Dellien — 9 a.m. ET

Matteo Berrettini vs. Lorenzo Sonego — 9:30 a.m. ET

Ben Shelton vs. Taro Daniel — 9:30 a.m. ET

Marton Fucsovics vs. Tallon Griekspoor — 9:30 a.m. ET

Christopher Eubanks vs. Thiago Monteiro — 9:30 a.m. ET

Adrian Mannarino vs. Alexander Shevchenko — 9:30 a.m. ET

Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas — 9:30 a.m. ET

Christopher O’Connell vs. Hamad Medjedovic — 10 a.m. ET

Jiri Vesely vs. Sebastian Korda — 10:30 a.m. ET

Marc-Andrea Huesler vs. Yosuke Watanuki — 11 a.m. ET

Jason Kubler vs. Ugo Humbert — 11 a.m. ET

Kimmer Coppejans vs. Alex De Minaur — 11 a.m. ET

Matteo Arnaldi vs. Roberto Carballes Baena — 11 a.m. ET

Maxime Cressy vs. Laslo Djere — 11 a.m. ET

Jordan Thompson vs. Novak Djokovic — 11:30 a.m. ET

Jan Choinski vs. Hubert Hurkacz — 11:30 a.m. ET

Lorenzo Musetti vs. Jaume Munar — 11:30 a.m. ET

Marco Cecchinato vs. Nicolas Jarry — 11:30 a.m. ET

Tomas Barrios Vera vs. David Goffin — 11:30 a.m. ET

Maximilian Marterer vs. Michael Mmoh — 11:30 a.m. ET

Alexander Bublik vs. J.J. Wolf — 11:30 a.m. ET

Jannik Sinner vs. Diego Schwartzman — 11:30 a.m. ET

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer — 11:30 a.m. ET

Andrey Rublev vs. Aslan Karatsev — 11:30 a.m. ET

Alejandro Davidovich Fokina vs. Arthur Fils — 12:30 p.m ET

Zhizhen Zhang vs. Botic Van De Zandschulp — 12:30 p.m. ET