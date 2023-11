Full Checklist for Reignmakers Football 2023 Holiday Packs

In this article, we have five sections that list off what’s in a pack at each rarity tier. Right now, we’re focusing on the 2023 Holiday Pack.

To enhance your Reignmakers Football pack experience on your mobile device, please read carefully the following instructions on how to sort through what’s inside the Holiday Pack.

First, access the search function. Here’s how:

Tap the address bar at the bottom of the screen.

The keyboard and a list of your bookmarks and browsing history will appear.

Then, enter the player name you want to search. As you type, your browser will offer suggestions based on your query. Ignore these suggestions.

Click the highlighted section that shows the number of matches for your text that are “On This Page.”

Once you click here, your browser will navigate to the first instance in which the word or phrase appears within the article. Once you have initiated the search, you’ll see the search term highlighted on the web page. Use the arrows at the bottom of the screen to jump to the next or previous instance of the word or phrase.

CORE

CORE-tier cards in 2023 Holiday Packs Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Josh Allen CORE BUF QB Air It Out 300 Patrick Mahomes II CORE KC QB Air It Out 300 Justin Herbert CORE LAC QB Air It Out 300 Tua Tagovailoa CORE MIA QB Air It Out 300 Jalen Hurts CORE PHI QB Air It Out 300 Stefon Diggs CORE BUF WR Air It Out 254 Adam Thielen CORE CAR WR Air It Out 254 DJ Moore CORE CHI WR Air It Out 254 Ja'Marr Chase CORE CIN WR Air It Out 254 Amon-Ra St. Brown CORE DET WR Air It Out 254 Zack Moss CORE IND RB Air It Out 254 Travis Etienne Jr. CORE JAX RB Air It Out 254 Austin Ekeler CORE LAC RB Air It Out 254 Keenan Allen CORE LAC WR Air It Out 254 Cooper Kupp CORE LAR WR Air It Out 254 Raheem Mostert CORE MIA RB Air It Out 254 Tyreek Hill CORE MIA WR Air It Out 254 Alvin Kamara CORE NO RB Air It Out 254 A.J. Brown CORE PHI WR Air It Out 254 Christian McCaffrey CORE SF RB Air It Out 254 James Conner CORE ARI RB Air It Out 253 Marquise Brown CORE ARI WR Air It Out 253 Drake London CORE ATL WR Air It Out 253 Kyle Pitts CORE ATL TE Air It Out 253 Gus Edwards CORE BAL RB Air It Out 253 Mark Andrews CORE BAL TE Air It Out 253 Gabriel Davis CORE BUF WR Air It Out 253 James Cook CORE BUF RB Air It Out 253 Miles Sanders CORE CAR RB Air It Out 253 Cole Kmet CORE CHI TE Air It Out 253 Joe Mixon CORE CIN RB Air It Out 253 Tee Higgins CORE CIN WR Air It Out 253 Amari Cooper CORE CLE WR Air It Out 253 Elijah Moore CORE CLE WR Air It Out 253 Jerome Ford CORE CLE RB Air It Out 253 CeeDee Lamb CORE DAL WR Air It Out 253 Tony Pollard CORE DAL RB Air It Out 253 Courtland Sutton CORE DEN WR Air It Out 253 Javonte Williams CORE DEN RB Air It Out 253 Jerry Jeudy CORE DEN WR Air It Out 253 David Montgomery CORE DET RB Air It Out 253 Josh Reynolds CORE DET WR Air It Out 253 Aaron Jones CORE GB RB Air It Out 253 Christian Watson CORE GB WR Air It Out 253 Romeo Doubs CORE GB WR Air It Out 253 Dalton Schultz CORE HOU TE Air It Out 253 Dameon Pierce CORE HOU RB Air It Out 253 Nico Collins CORE HOU WR Air It Out 253 Robert Woods CORE HOU WR Air It Out 253 Jonathan Taylor CORE IND RB Air It Out 253 Michael Pittman Jr. CORE IND WR Air It Out 253 Calvin Ridley CORE JAX WR Air It Out 253 Christian Kirk CORE JAX WR Air It Out 253 Evan Engram CORE JAX TE Air It Out 253 Isiah Pacheco CORE KC RB Air It Out 253 Travis Kelce CORE KC TE Air It Out 253 Kyren Williams CORE LAR RB Air It Out 253 Davante Adams CORE LV WR Air It Out 253 Jakobi Meyers CORE LV WR Air It Out 253 Josh Jacobs CORE LV RB Air It Out 253 Jaylen Waddle CORE MIA WR Air It Out 253 Alexander Mattison CORE MIN RB Air It Out 253 Justin Jefferson CORE MIN WR Air It Out 253 K.J. Osborn CORE MIN WR Air It Out 253 T.J. Hockenson CORE MIN TE Air It Out 253 Hunter Henry CORE NE TE Air It Out 253 Rhamondre Stevenson CORE NE RB Air It Out 253 Chris Olave CORE NO WR Air It Out 253 Michael Thomas CORE NO WR Air It Out 253 Saquon Barkley CORE NYG RB Air It Out 253 Breece Hall CORE NYJ RB Air It Out 253 Garrett Wilson CORE NYJ WR Air It Out 253 D'Andre Swift CORE PHI RB Air It Out 253 DeVonta Smith CORE PHI WR Air It Out 253 Diontae Johnson CORE PIT WR Air It Out 253 George Pickens CORE PIT WR Air It Out 253 Najee Harris CORE PIT RB Air It Out 253 DK Metcalf CORE SEA WR Air It Out 253 Kenneth Walker III CORE SEA RB Air It Out 253 Tyler Lockett CORE SEA WR Air It Out 253 Brandon Aiyuk CORE SF WR Air It Out 253 Deebo Samuel CORE SF WR Air It Out 253 George Kittle CORE SF TE Air It Out 253 Chris Godwin CORE TB WR Air It Out 253 Mike Evans CORE TB WR Air It Out 253 Rachaad White CORE TB RB Air It Out 253 DeAndre Hopkins CORE TEN WR Air It Out 253 Derrick Henry CORE TEN RB Air It Out 253 Brian Robinson Jr. CORE WAS RB Air It Out 253 Curtis Samuel CORE WAS WR Air It Out 253 Logan Thomas CORE WAS TE Air It Out 253 Terry McLaurin CORE WAS WR Air It Out 253 DJ Chark Jr. CORE CAR WR Air It Out 241 Khalil Herbert CORE CHI RB Air It Out 230 Lamar Jackson CORE BAL QB Air It Out 218 Justin Fields CORE CHI QB Air It Out 215 Jared Goff CORE DET QB Air It Out 215 Kyler Murray CORE ARI QB Air It Out 214 Joe Burrow CORE CIN QB Air It Out 214 Deshaun Watson CORE CLE QB Air It Out 214 Dak Prescott CORE DAL QB Air It Out 214 Russell Wilson CORE DEN QB Air It Out 214 Jordan Love CORE GB QB Air It Out 214 Gardner Minshew II CORE IND QB Air It Out 214 Trevor Lawrence CORE JAX QB Air It Out 214 Matthew Stafford CORE LAR QB Air It Out 214 Joshua Dobbs CORE MIN QB Air It Out 214 Mac Jones CORE NE QB Air It Out 214 Derek Carr CORE NO QB Air It Out 214 Zach Wilson CORE NYJ QB Air It Out 214 Kenny Pickett CORE PIT QB Air It Out 214 Geno Smith CORE SEA QB Air It Out 214 Brock Purdy CORE SF QB Air It Out 214 Baker Mayfield CORE TB QB Air It Out 214 Sam Howell CORE WAS QB Air It Out 214 Bijan Robinson CORE ATL RB Air It Out 130 Zay Flowers CORE BAL WR Air It Out 130 Bryce Young CORE CAR QB Air It Out 130 Sam LaPorta CORE DET TE Air It Out 130 C.J. Stroud CORE HOU QB Air It Out 130 Tank Dell CORE HOU WR Air It Out 130 Puka Nacua CORE LAR WR Air It Out 130 Jordan Addison CORE MIN WR Air It Out 130 Michael Wilson CORE ARI WR Air It Out 120 Dalton Kincaid CORE BUF TE Air It Out 120 Jonathan Mingo CORE CAR WR Air It Out 120 Roschon Johnson CORE CHI RB Air It Out 120 Marvin Mims Jr. CORE DEN WR Air It Out 120 Jahmyr Gibbs CORE DET RB Air It Out 120 Jayden Reed CORE GB WR Air It Out 120 Luke Musgrave CORE GB TE Air It Out 120 Josh Downs CORE IND WR Air It Out 120 Rashee Rice CORE KC WR Air It Out 120 De'Von Achane CORE MIA RB Air It Out 120 Jaxon Smith-Njigba CORE SEA WR Air It Out 120 Tyjae Spears CORE TEN RB Air It Out 120 Brandon Aubrey CORE DAL K Air It Out 100 Deuce Vaughn CORE DAL RB Air It Out 100 Luke Schoonmaker CORE DAL TE Air It Out 100 Anders Carlson CORE GB K Air It Out 100 Dontayvion Wicks CORE GB WR Air It Out 100 Tank Bigsby CORE JAX RB Air It Out 100 Quentin Johnston CORE LAC WR Air It Out 100 Michael Mayer CORE LV TE Air It Out 100 Chad Ryland CORE NE K Air It Out 100 Blake Grupe CORE NO K Air It Out 100 Kendre Miller CORE NO RB Air It Out 100 Jalin Hyatt CORE NYG WR Air It Out 100 Zach Charbonnet CORE SEA RB Air It Out 100 Jake Moody CORE SF K Air It Out 100 Justice Hill CORE BAL RB Air It Out 50 Tyler Boyd CORE CIN WR Air It Out 50 Kareem Hunt CORE CLE RB Air It Out 50 Jake Ferguson CORE DAL TE Air It Out 50 Zay Jones CORE JAX WR Air It Out 50 Tutu Atwell CORE LAR WR Air It Out 50 Rashid Shaheed CORE NO WR Air It Out 50 Wan'Dale Robinson CORE NYG WR Air It Out 50 Jaylen Warren CORE PIT RB Air It Out 50 Chuba Hubbard CORE CAR RB Air It Out 45 Mack Hollins CORE ATL WR Air It Out 43 Tyler Allgeier CORE ATL RB Air It Out 43 Odell Beckham Jr. CORE BAL WR Air It Out 43 Hayden Hurst CORE CAR TE Air It Out 43 Darnell Mooney CORE CHI WR Air It Out 43 Irv Smith Jr. CORE CIN TE Air It Out 43 David Njoku CORE CLE TE Air It Out 43 Brandin Cooks CORE DAL WR Air It Out 43 Jameson Williams CORE DET WR Air It Out 43 AJ Dillon CORE GB RB Air It Out 43 Kylen Granson CORE IND TE Air It Out 43 Jerick McKinnon CORE KC RB Air It Out 43 Skyy Moore CORE KC WR Air It Out 43 Gerald Everett CORE LAC TE Air It Out 43 Joshua Kelley CORE LAC RB Air It Out 43 Tyler Higbee CORE LAR TE Air It Out 43 Durham Smythe CORE MIA TE Air It Out 43 Jeff Wilson Jr. CORE MIA RB Air It Out 43 DeVante Parker CORE NE WR Air It Out 43 Ezekiel Elliott CORE NE RB Air It Out 43 Jamaal Williams CORE NO RB Air It Out 43 Juwan Johnson CORE NO TE Air It Out 43 Taysom Hill CORE NO TE Air It Out 43 Darius Slayton CORE NYG WR Air It Out 43 Allen Lazard CORE NYJ WR Air It Out 43 Tyler Conklin CORE NYJ TE Air It Out 43 Kenneth Gainwell CORE PHI RB Air It Out 43 Allen Robinson II CORE PIT WR Air It Out 43 Noah Fant CORE SEA TE Air It Out 43 Cade Otton CORE TB TE Air It Out 43 Chig Okonkwo CORE TEN TE Air It Out 43 Nick Westbrook-Ikhine CORE TEN WR Air It Out 43 Treylon Burks CORE TEN WR Air It Out 43 Antonio Gibson CORE WAS RB Air It Out 43 Jahan Dotson CORE WAS WR Air It Out 43

RARE

RARE-tier cards in 2023 Holiday Packs Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Brandon Aubrey RARE DAL K Holiday 1240 CeeDee Lamb RARE DAL WR Holiday 1240 Luke Schoonmaker RARE DAL TE Holiday 1240 Tony Pollard RARE DAL RB Holiday 1240 Amon-Ra St. Brown RARE DET WR Holiday 1240 David Montgomery RARE DET RB Holiday 1240 Jahmyr Gibbs RARE DET RB Holiday 1240 Josh Reynolds RARE DET WR Holiday 1240 Sam LaPorta RARE DET TE Holiday 1240 Aaron Jones RARE GB RB Holiday 1240 Anders Carlson RARE GB K Holiday 1240 Christian Watson RARE GB WR Holiday 1240 Dontayvion Wicks RARE GB WR Holiday 1240 Jayden Reed RARE GB WR Holiday 1240 Luke Musgrave RARE GB TE Holiday 1240 Romeo Doubs RARE GB WR Holiday 1240 DK Metcalf RARE SEA WR Holiday 1240 Jaxon Smith-Njigba RARE SEA WR Holiday 1240 Kenneth Walker III RARE SEA RB Holiday 1240 Tyler Lockett RARE SEA WR Holiday 1240 Zach Charbonnet RARE SEA RB Holiday 1240 Brandon Aiyuk RARE SF WR Holiday 1240 Christian McCaffrey RARE SF RB Holiday 1240 Deebo Samuel RARE SF WR Holiday 1240 George Kittle RARE SF TE Holiday 1240 Jake Moody RARE SF K Holiday 1240 Brian Robinson Jr. RARE WAS RB Holiday 1240 Curtis Samuel RARE WAS WR Holiday 1240 Logan Thomas RARE WAS TE Holiday 1240 Terry McLaurin RARE WAS WR Holiday 1240 Dak Prescott RARE DAL QB Holiday 1200 Jared Goff RARE DET QB Holiday 1200 Jordan Love RARE GB QB Holiday 1200 Geno Smith RARE SEA QB Holiday 1200 Brock Purdy RARE SF QB Holiday 1200 Sam Howell RARE WAS QB Holiday 1200 Brandin Cooks RARE DAL WR Holiday 1180 Jake Ferguson RARE DAL TE Holiday 1180 Jameson Williams RARE DET WR Holiday 1180 Riley Patterson RARE DET K Holiday 1180 AJ Dillon RARE GB RB Holiday 1180 Jason Myers RARE SEA K Holiday 1180 Noah Fant RARE SEA TE Holiday 1180 Antonio Gibson RARE WAS RB Holiday 1180 Jahan Dotson RARE WAS WR Holiday 1180 Joey Slye RARE WAS K Holiday 1180 Gus Edwards RARE BAL RB Holiday 665 Justice Hill RARE BAL RB Holiday 665 Lamar Jackson RARE BAL QB Holiday 665 Mark Andrews RARE BAL TE Holiday 665 Odell Beckham Jr. RARE BAL WR Holiday 665 Zay Flowers RARE BAL WR Holiday 665 Isiah Pacheco RARE KC RB Holiday 665 Jerick McKinnon RARE KC RB Holiday 665 Patrick Mahomes II RARE KC QB Holiday 665 Rashee Rice RARE KC WR Holiday 665 Skyy Moore RARE KC WR Holiday 665 Travis Kelce RARE KC TE Holiday 665 Aidan O'Connell RARE LV QB Holiday 665 Davante Adams RARE LV WR Holiday 665 Jakobi Meyers RARE LV WR Holiday 665 Josh Jacobs RARE LV RB Holiday 665 Michael Mayer RARE LV TE Holiday 665 Darius Slayton RARE NYG WR Holiday 665 Jalin Hyatt RARE NYG WR Holiday 665 Saquon Barkley RARE NYG RB Holiday 665 Tommy DeVito RARE NYG QB Holiday 665 Wan'Dale Robinson RARE NYG WR Holiday 665 A.J. Brown RARE PHI WR Holiday 665 Dallas Goedert RARE PHI TE Holiday 665 D'Andre Swift RARE PHI RB Holiday 665 DeVonta Smith RARE PHI WR Holiday 665 Jalen Hurts RARE PHI QB Holiday 665 Kenneth Gainwell RARE PHI RB Holiday 665 Justin Tucker RARE BAL K Holiday 590 Harrison Butker RARE KC K Holiday 590 Daniel Carlson RARE LV K Holiday 590 Jake Elliott RARE PHI K Holiday 590 Jalen Tolbert RARE DAL WR Holiday 390 Mazi Smith RARE DAL DEF Holiday 390 Michael Gallup RARE DAL WR Holiday 390 Rico Dowdle RARE DAL RB Holiday 390 Brian Branch RARE DET DEF Holiday 390 Brock Wright RARE DET TE Holiday 390 Donovan Peoples-Jones RARE DET WR Holiday 390 Jack Campbell RARE DET DEF Holiday 390 Kalif Raymond RARE DET WR Holiday 390 Lukas Van Ness RARE GB DEF Holiday 390 Derick Hall RARE SEA DEF Holiday 390 Will Dissly RARE SEA TE Holiday 390 Eli Mitchell RARE SF RB Holiday 390 Jauan Jennings RARE SF WR Holiday 390 Emmanuel Forbes Jr. RARE WAS DEF Holiday 390 John Bates RARE WAS TE Holiday 390 Trevon Diggs RARE DAL DEF Holiday 365 Jamal Adams RARE SEA DEF Holiday 365 Leighton Vander Esch RARE DAL DEF Holiday 364 Micah Parsons RARE DAL DEF Holiday 364 Aidan Hutchinson RARE DET DEF Holiday 364 C.J. Gardner-Johnson RARE DET DEF Holiday 364 Tracy Walker III RARE DET DEF Holiday 364 De'Vondre Campbell RARE GB DEF Holiday 364 Jaire Alexander RARE GB DEF Holiday 364 Quay Walker RARE GB DEF Holiday 364 Bobby Wagner RARE SEA DEF Holiday 364 Jordyn Brooks RARE SEA DEF Holiday 364 Chase Young RARE SF DEF Holiday 364 Dre Greenlaw RARE SF DEF Holiday 364 Fred Warner RARE SF DEF Holiday 364 Nick Bosa RARE SF DEF Holiday 364 Daron Payne RARE WAS DEF Holiday 364 Jonathan Allen RARE WAS DEF Holiday 364 Kyler Murray RARE ARI QB Air It Out 267 Bijan Robinson RARE ATL RB Air It Out 259 Dalton Kincaid RARE BUF TE Air It Out 259 Roschon Johnson RARE CHI RB Air It Out 259 Brandon Aubrey RARE DAL K Air It Out 259 Jahmyr Gibbs RARE DET RB Air It Out 259 Anders Carlson RARE GB K Air It Out 259 Luke Musgrave RARE GB TE Air It Out 259 Tank Dell RARE HOU WR Air It Out 259 Quentin Johnston RARE LAC WR Air It Out 259 Michael Mayer RARE LV TE Air It Out 259 Chad Ryland RARE NE K Air It Out 259 Blake Grupe RARE NO K Air It Out 259 Zach Charbonnet RARE SEA RB Air It Out 259 Jake Moody RARE SF K Air It Out 259 Sam LaPorta RARE DET TE Air It Out 258 De'Von Achane RARE MIA RB Air It Out 258 C.J. Stroud RARE HOU QB Air It Out 225 Bryce Young RARE CAR QB Air It Out 224 Khalil Herbert RARE CHI RB Air It Out 202 James Conner RARE ARI RB Air It Out 200 Kyren Williams RARE LAR RB Air It Out 199 Justin Jefferson RARE MIN WR Air It Out 199 Luke Schoonmaker RARE DAL TE Air It Out 198 Gabriel Davis RARE BUF WR Air It Out 196 James Cook RARE BUF RB Air It Out 196 Stefon Diggs RARE BUF WR Air It Out 196 Miles Sanders RARE CAR RB Air It Out 196 Cole Kmet RARE CHI TE Air It Out 196 DJ Moore RARE CHI WR Air It Out 196 Ja'Marr Chase RARE CIN WR Air It Out 196 Jerome Ford RARE CLE RB Air It Out 196 CeeDee Lamb RARE DAL WR Air It Out 196 Amon-Ra St. Brown RARE DET WR Air It Out 196 David Montgomery RARE DET RB Air It Out 196 Josh Reynolds RARE DET WR Air It Out 196 Christian Watson RARE GB WR Air It Out 196 Jonathan Taylor RARE IND RB Air It Out 196 Austin Ekeler RARE LAC RB Air It Out 196 Keenan Allen RARE LAC WR Air It Out 196 Cooper Kupp RARE LAR WR Air It Out 196 Davante Adams RARE LV WR Air It Out 196 Jakobi Meyers RARE LV WR Air It Out 196 Josh Jacobs RARE LV RB Air It Out 196 Tyreek Hill RARE MIA WR Air It Out 196 Saquon Barkley RARE NYG RB Air It Out 196 DK Metcalf RARE SEA WR Air It Out 196 Christian McCaffrey RARE SF RB Air It Out 196 Deebo Samuel RARE SF WR Air It Out 196 Chris Godwin RARE TB WR Air It Out 196 Mike Evans RARE TB WR Air It Out 196 Rachaad White RARE TB RB Air It Out 196 Derrick Henry RARE TEN RB Air It Out 196 Isaiah Likely RARE BAL TE Holiday 195 Nelson Agholor RARE BAL WR Holiday 195 Rashod Bateman RARE BAL WR Holiday 195 Trenton Simpson RARE BAL DEF Holiday 195 Felix Anudike-Uzomah RARE KC DEF Holiday 195 Kadarius Toney RARE KC WR Holiday 195 Marquez Valdes-Scantling RARE KC WR Holiday 195 Mecole Hardman Jr. RARE KC WR Holiday 195 Noah Gray RARE KC TE Holiday 195 Austin Hooper RARE LV TE Holiday 195 Hunter Renfrow RARE LV WR Holiday 195 Tyree Wilson RARE LV DEF Holiday 195 Daniel Bellinger RARE NYG TE Holiday 195 Deonte Banks RARE NYG DEF Holiday 195 Isaiah Hodgins RARE NYG WR Holiday 195 Matt Breida RARE NYG RB Holiday 195 Nolan Smith RARE PHI DEF Holiday 195 Kyle Hamilton RARE BAL DEF Holiday 179 Marlon Humphrey RARE BAL DEF Holiday 179 Chris Jones RARE KC DEF Holiday 179 Nick Bolton RARE KC DEF Holiday 179 Darius Slay Jr. RARE PHI DEF Holiday 179 Roquan Smith RARE BAL DEF Holiday 178 L'Jarius Sneed RARE KC DEF Holiday 178 Maxx Crosby RARE LV DEF Holiday 178 Adoree' Jackson RARE NYG DEF Holiday 178 Isaiah Simmons RARE NYG DEF Holiday 178 Kayvon Thibodeaux RARE NYG DEF Holiday 178 Xavier McKinney RARE NYG DEF Holiday 178 Haason Reddick RARE PHI DEF Holiday 178 Josh Sweat RARE PHI DEF Holiday 178 Darnell Mooney RARE CHI WR Air It Out 173 Jameson Williams RARE DET WR Air It Out 173 Kylen Granson RARE IND TE Air It Out 173 Zay Jones RARE JAX WR Air It Out 173 Gerald Everett RARE LAC TE Air It Out 173 Joshua Kelley RARE LAC RB Air It Out 173 Juwan Johnson RARE NO TE Air It Out 173 Cade Otton RARE TB TE Air It Out 173 Treylon Burks RARE TEN WR Air It Out 173 Jonathan Mingo RARE CAR WR Air It Out 159 Dontayvion Wicks RARE GB WR Air It Out 159 Jalin Hyatt RARE NYG WR Air It Out 159 Jaxon Smith-Njigba RARE SEA WR Air It Out 159 Baker Mayfield RARE TB QB Air It Out 139 Josh Allen RARE BUF QB Air It Out 138 Justin Fields RARE CHI QB Air It Out 138 Deshaun Watson RARE CLE QB Air It Out 138 Jared Goff RARE DET QB Air It Out 138 Justin Herbert RARE LAC QB Air It Out 138 Kyle Pitts RARE ATL TE Air It Out 134 Mark Andrews RARE BAL TE Air It Out 134 Dalton Schultz RARE HOU TE Air It Out 134 Evan Engram RARE JAX TE Air It Out 134 Travis Kelce RARE KC TE Air It Out 134 T.J. Hockenson RARE MIN TE Air It Out 134 Hunter Henry RARE NE TE Air It Out 134 George Kittle RARE SF TE Air It Out 134 Logan Thomas RARE WAS TE Air It Out 134 Zay Flowers RARE BAL WR Air It Out 125 Puka Nacua RARE LAR WR Air It Out 125 Jordan Addison RARE MIN WR Air It Out 125 Michael Wilson RARE ARI WR Air It Out 124 Marvin Mims Jr. RARE DEN WR Air It Out 124 Jayden Reed RARE GB WR Air It Out 124 Josh Downs RARE IND WR Air It Out 124 Rashee Rice RARE KC WR Air It Out 124 Tyjae Spears RARE TEN RB Air It Out 122 Deuce Vaughn RARE DAL RB Air It Out 119 Tank Bigsby RARE JAX RB Air It Out 119 Kendre Miller RARE NO RB Air It Out 119 Jalen Hurts RARE PHI QB Air It Out 115 Gardner Minshew II RARE IND QB Air It Out 114 Zach Wilson RARE NYJ QB Air It Out 114 Lamar Jackson RARE BAL QB Air It Out 113 Patrick Mahomes II RARE KC QB Air It Out 113 Hayden Hurst RARE CAR TE Air It Out 111 Irv Smith Jr. RARE CIN TE Air It Out 111 David Njoku RARE CLE TE Air It Out 111 Tyler Higbee RARE LAR TE Air It Out 111 Durham Smythe RARE MIA TE Air It Out 111 Taysom Hill RARE NO TE Air It Out 111 Tyler Conklin RARE NYJ TE Air It Out 111 Noah Fant RARE SEA TE Air It Out 111 Chig Okonkwo RARE TEN TE Air It Out 111 Tyler Bass RARE BUF K Air It Out 110 Jake Ferguson RARE DAL TE Air It Out 108 Tua Tagovailoa RARE MIA QB Air It Out 108 Sam Howell RARE WAS QB Air It Out 106 Russell Wilson RARE DEN QB Air It Out 105 Jordan Love RARE GB QB Air It Out 105 Brock Purdy RARE SF QB Air It Out 105 Joe Burrow RARE CIN QB Air It Out 104 Dak Prescott RARE DAL QB Air It Out 104 Trevor Lawrence RARE JAX QB Air It Out 104 Matthew Stafford RARE LAR QB Air It Out 104 Joshua Dobbs RARE MIN QB Air It Out 104 Mac Jones RARE NE QB Air It Out 104 Derek Carr RARE NO QB Air It Out 104 Kenny Pickett RARE PIT QB Air It Out 104 Geno Smith RARE SEA QB Air It Out 104 Jake Elliott RARE PHI K Air It Out 102 Matt Prater RARE ARI K Air It Out 100 Younghoe Koo RARE ATL K Air It Out 100 Justin Tucker RARE BAL K Air It Out 100 Eddy Pineiro RARE CAR K Air It Out 100 Cairo Santos RARE CHI K Air It Out 100 Evan McPherson RARE CIN K Air It Out 100 Dustin Hopkins RARE CLE K Air It Out 100 Wil Lutz RARE DEN K Air It Out 100 Riley Patterson RARE DET K Air It Out 100 Ka'imi Fairbairn RARE HOU K Air It Out 100 Matt Gay RARE IND K Air It Out 100 Brandon McManus RARE JAX K Air It Out 100 Harrison Butker RARE KC K Air It Out 100 Cameron Dicker RARE LAC K Air It Out 100 Daniel Carlson RARE LV K Air It Out 100 Jason Sanders RARE MIA K Air It Out 100 Greg Joseph RARE MIN K Air It Out 100 Greg Zuerlein RARE NYJ K Air It Out 100 Chris Boswell RARE PIT K Air It Out 100 Jason Myers RARE SEA K Air It Out 100 Chase McLaughlin RARE TB K Air It Out 100 Nick Folk RARE TEN K Air It Out 100 Joey Slye RARE WAS K Air It Out 100 Mack Hollins RARE ATL WR Air It Out 73 Odell Beckham Jr. RARE BAL WR Air It Out 73 Skyy Moore RARE KC WR Air It Out 73 DeVante Parker RARE NE WR Air It Out 73 Marquise Brown RARE ARI WR Air It Out 62 Drake London RARE ATL WR Air It Out 62 Amari Cooper RARE CLE WR Air It Out 62 Courtland Sutton RARE DEN WR Air It Out 62 Romeo Doubs RARE GB WR Air It Out 62 Nico Collins RARE HOU WR Air It Out 62 Michael Pittman Jr. RARE IND WR Air It Out 62 Christian Kirk RARE JAX WR Air It Out 62 Jaylen Waddle RARE MIA WR Air It Out 62 Chris Olave RARE NO WR Air It Out 62 Garrett Wilson RARE NYJ WR Air It Out 62 DeVonta Smith RARE PHI WR Air It Out 62 George Pickens RARE PIT WR Air It Out 62 Tyler Lockett RARE SEA WR Air It Out 62 Brandon Aiyuk RARE SF WR Air It Out 62 Curtis Samuel RARE WAS WR Air It Out 62 BJ Ojulari RARE ARI DEF Air It Out 61 Zach Harrison RARE ATL DEF Air It Out 61 Trenton Simpson RARE BAL DEF Air It Out 61 Adam Thielen RARE CAR WR Air It Out 61 DJ Chark Jr. RARE CAR WR Air It Out 61 Gervon Dexter Sr. RARE CHI DEF Air It Out 61 Noah Sewell RARE CHI DEF Air It Out 61 Myles Murphy RARE CIN DEF Air It Out 61 Tee Higgins RARE CIN WR Air It Out 61 Elijah Moore RARE CLE WR Air It Out 61 Siaki Ika RARE CLE DEF Air It Out 61 Drew Sanders RARE DEN DEF Air It Out 61 Jerry Jeudy RARE DEN WR Air It Out 61 Brian Branch RARE DET DEF Air It Out 61 Lukas Van Ness RARE GB DEF Air It Out 61 Robert Woods RARE HOU WR Air It Out 61 Will Anderson Jr. RARE HOU DEF Air It Out 61 Jaylon Jones RARE IND DEF Air It Out 61 Calvin Ridley RARE JAX WR Air It Out 61 Felix Anudike-Uzomah RARE KC DEF Air It Out 61 Tuli Tuipulotu RARE LAC DEF Air It Out 61 Byron Young RARE LAR DEF Air It Out 61 Kobie Turner RARE LAR DEF Air It Out 61 Tyree Wilson RARE LV DEF Air It Out 61 Cam Smith RARE MIA DEF Air It Out 61 K.J. Osborn RARE MIN WR Air It Out 61 Mekhi Blackmon RARE MIN DEF Air It Out 61 Christian Gonzalez RARE NE DEF Air It Out 61 Isaiah Foskey RARE NO DEF Air It Out 61 Michael Thomas RARE NO WR Air It Out 61 Deonte Banks RARE NYG DEF Air It Out 61 A.J. Brown RARE PHI WR Air It Out 61 Nolan Smith RARE PHI DEF Air It Out 61 Diontae Johnson RARE PIT WR Air It Out 61 Joey Porter Jr. RARE PIT DEF Air It Out 61 Derick Hall RARE SEA DEF Air It Out 61 Calijah Kancey RARE TB DEF Air It Out 61 DeAndre Hopkins RARE TEN WR Air It Out 61 Emmanuel Forbes Jr. RARE WAS DEF Air It Out 61 Terry McLaurin RARE WAS WR Air It Out 61 Mazi Smith RARE DAL DEF Air It Out 60 Jack Campbell RARE DET DEF Air It Out 60 Antonio Johnson RARE JAX DEF Air It Out 60 Bryan Bresee RARE NO DEF Air It Out 60 Will McDonald IV RARE NYJ DEF Air It Out 60 Dameon Pierce RARE HOU RB Air It Out 59 Joe Mixon RARE CIN RB Air It Out 58 Raheem Mostert RARE MIA RB Air It Out 58 Alexander Mattison RARE MIN RB Air It Out 58 Rhamondre Stevenson RARE NE RB Air It Out 58 Gus Edwards RARE BAL RB Air It Out 56 Javonte Williams RARE DEN RB Air It Out 56 Najee Harris RARE PIT RB Air It Out 56 Tony Pollard RARE DAL RB Air It Out 55 Aaron Jones RARE GB RB Air It Out 55 Zack Moss RARE IND RB Air It Out 55 Travis Etienne Jr. RARE JAX RB Air It Out 55 Isiah Pacheco RARE KC RB Air It Out 55 Alvin Kamara RARE NO RB Air It Out 55 Breece Hall RARE NYJ RB Air It Out 55 D'Andre Swift RARE PHI RB Air It Out 55 Kenneth Walker III RARE SEA RB Air It Out 55 Brian Robinson Jr. RARE WAS RB Air It Out 55 Allen Robinson II RARE PIT WR Air It Out 43 Jessie Bates III RARE ATL DEF Air It Out 40 Marlon Humphrey RARE BAL DEF Air It Out 40 Matt Milano RARE BUF DEF Air It Out 40 David Long Jr. RARE CAR DEF Air It Out 40 Tremaine Edmunds RARE CHI DEF Air It Out 40 Logan Wilson RARE CIN DEF Air It Out 40 Trevon Diggs RARE DAL DEF Air It Out 40 C.J. Gardner-Johnson RARE DET DEF Air It Out 40 L'Jarius Sneed RARE KC DEF Air It Out 40 Aaron Donald RARE LAR DEF Air It Out 40 Maxx Crosby RARE LV DEF Air It Out 40 Marshon Lattimore RARE NO DEF Air It Out 40 Isaiah Simmons RARE NYG DEF Air It Out 40 Kayvon Thibodeaux RARE NYG DEF Air It Out 40 Sauce Gardner RARE NYJ DEF Air It Out 40 Darius Slay Jr. RARE PHI DEF Air It Out 40 Minkah Fitzpatrick RARE PIT DEF Air It Out 40 T.J. Watt RARE PIT DEF Air It Out 40 Jordyn Brooks RARE SEA DEF Air It Out 40 Randy Gregory RARE SF DEF Air It Out 40 Budda Baker RARE ARI DEF Air It Out 39 Zaven Collins RARE ARI DEF Air It Out 39 Grady Jarrett RARE ATL DEF Air It Out 39 Jeff Okudah RARE ATL DEF Air It Out 39 Kyle Hamilton RARE BAL DEF Air It Out 39 Roquan Smith RARE BAL DEF Air It Out 39 Jordan Poyer RARE BUF DEF Air It Out 39 Von Miller RARE BUF DEF Air It Out 39 Brian Burns RARE CAR DEF Air It Out 39 Shaq Thompson RARE CAR DEF Air It Out 39 Vonn Bell RARE CAR DEF Air It Out 39 Eddie Jackson RARE CHI DEF Air It Out 39 Jaquan Brisker RARE CHI DEF Air It Out 39 Cam Taylor-Britt RARE CIN DEF Air It Out 39 Dax Hill RARE CIN DEF Air It Out 39 Alex Wright RARE CLE DEF Air It Out 39 Denzel Ward RARE CLE DEF Air It Out 39 Myles Garrett RARE CLE DEF Air It Out 39 Leighton Vander Esch RARE DAL DEF Air It Out 39 Micah Parsons RARE DAL DEF Air It Out 39 Justin Simmons RARE DEN DEF Air It Out 39 Pat Surtain II RARE DEN DEF Air It Out 39 Aidan Hutchinson RARE DET DEF Air It Out 39 Tracy Walker III RARE DET DEF Air It Out 39 De'Vondre Campbell RARE GB DEF Air It Out 39 Jaire Alexander RARE GB DEF Air It Out 39 Quay Walker RARE GB DEF Air It Out 39 Denzel Perryman RARE HOU DEF Air It Out 39 Derek Stingley Jr. RARE HOU DEF Air It Out 39 DeForest Buckner RARE IND DEF Air It Out 39 Kwity Paye RARE IND DEF Air It Out 39 Shaquille Leonard RARE IND DEF Air It Out 39 Josh Allen RARE JAX DEF Air It Out 39 Travon Walker RARE JAX DEF Air It Out 39 Tyson Campbell RARE JAX DEF Air It Out 39 Chris Jones RARE KC DEF Air It Out 39 Nick Bolton RARE KC DEF Air It Out 39 Derwin James Jr. RARE LAC DEF Air It Out 39 Joey Bosa RARE LAC DEF Air It Out 39 Khalil Mack RARE LAC DEF Air It Out 39 Ernest Jones RARE LAR DEF Air It Out 39 Jordan Fuller RARE LAR DEF Air It Out 39 Christian Wilkins RARE MIA DEF Air It Out 39 Jalen Ramsey RARE MIA DEF Air It Out 39 Jevon Holland RARE MIA DEF Air It Out 39 Danielle Hunter RARE MIN DEF Air It Out 39 Harrison Smith RARE MIN DEF Air It Out 39 Jordan Hicks RARE MIN DEF Air It Out 39 Kyle Dugger RARE NE DEF Air It Out 39 Marcus Jones RARE NE DEF Air It Out 39 Matthew Judon RARE NE DEF Air It Out 39 Cameron Jordan RARE NO DEF Air It Out 39 Tyrann Mathieu RARE NO DEF Air It Out 39 Adoree' Jackson RARE NYG DEF Air It Out 39 Xavier McKinney RARE NYG DEF Air It Out 39 C.J. Mosley RARE NYJ DEF Air It Out 39 Quinnen Williams RARE NYJ DEF Air It Out 39 Haason Reddick RARE PHI DEF Air It Out 39 Josh Sweat RARE PHI DEF Air It Out 39 Cole Holcomb RARE PIT DEF Air It Out 39 Bobby Wagner RARE SEA DEF Air It Out 39 Jamal Adams RARE SEA DEF Air It Out 39 Chase Young RARE SF DEF Air It Out 39 Dre Greenlaw RARE SF DEF Air It Out 39 Fred Warner RARE SF DEF Air It Out 39 Nick Bosa RARE SF DEF Air It Out 39 Antoine Winfield Jr. RARE TB DEF Air It Out 39 Devin White RARE TB DEF Air It Out 39 Lavonte David RARE TB DEF Air It Out 39 Azeez Al-Shaair RARE TEN DEF Air It Out 39 Harold Landry III RARE TEN DEF Air It Out 39 Jeffery Simmons RARE TEN DEF Air It Out 39 Daron Payne RARE WAS DEF Air It Out 39 Jonathan Allen RARE WAS DEF Air It Out 39 Tyler Boyd RARE CIN WR Air It Out 38 Brandin Cooks RARE DAL WR Air It Out 38 Rashid Shaheed RARE NO WR Air It Out 38 Darius Slayton RARE NYG WR Air It Out 38 Allen Lazard RARE NYJ WR Air It Out 38 Jahan Dotson RARE WAS WR Air It Out 38 Trey McBride RARE ARI TE Air It Out 37 Van Jefferson RARE ATL WR Air It Out 37 Rashod Bateman RARE BAL WR Air It Out 37 Khalil Shakir RARE BUF WR Air It Out 37 Terrace Marshall Jr. RARE CAR WR Air It Out 37 Jalen Tolbert RARE DAL WR Air It Out 37 Rico Dowdle RARE DAL RB Air It Out 37 Devin Singletary RARE HOU RB Air It Out 37 Kadarius Toney RARE KC WR Air It Out 37 Hunter Renfrow RARE LV WR Air It Out 37 Chase Claypool RARE MIA WR Air It Out 37 Salvon Ahmed RARE MIA RB Air It Out 37 JuJu Smith-Schuster RARE NE WR Air It Out 37 Mike Gesicki RARE NE TE Air It Out 37 Isaiah Hodgins RARE NYG WR Air It Out 37 Matt Breida RARE NYG RB Air It Out 37 Parris Campbell RARE NYG WR Air It Out 37 Dalvin Cook RARE NYJ RB Air It Out 37 Rashaad Penny RARE PHI RB Air It Out 37 Will Dissly RARE SEA TE Air It Out 37 Jordan Mason RARE SF RB Air It Out 37 Dyami Brown RARE WAS WR Air It Out 37 Justice Hill RARE BAL RB Air It Out 36 Chuba Hubbard RARE CAR RB Air It Out 36 Noah Gray RARE KC TE Air It Out 36 Tutu Atwell RARE LAR WR Air It Out 36 Foster Moreau RARE NO TE Air It Out 36 Keaontay Ingram RARE ARI RB Air It Out 35 Rondale Moore RARE ARI WR Air It Out 35 Jonnu Smith RARE ATL TE Air It Out 35 Isaiah Likely RARE BAL TE Air It Out 35 Nelson Agholor RARE BAL WR Air It Out 35 Latavius Murray RARE BUF RB Air It Out 35 Laviska Shenault Jr. RARE CAR WR Air It Out 35 D'Onta Foreman RARE CHI RB Air It Out 35 Robert Tonyan RARE CHI TE Air It Out 35 Pierre Strong Jr. RARE CLE RB Air It Out 35 Michael Gallup RARE DAL WR Air It Out 35 Adam Trautman RARE DEN TE Air It Out 35 Samaje Perine RARE DEN RB Air It Out 35 Brock Wright RARE DET TE Air It Out 35 Donovan Peoples-Jones RARE DET WR Air It Out 35 Kalif Raymond RARE DET WR Air It Out 35 John Metchie III RARE HOU WR Air It Out 35 Alec Pierce RARE IND WR Air It Out 35 Clyde Edwards-Helaire RARE KC RB Air It Out 35 Marquez Valdes-Scantling RARE KC WR Air It Out 35 Mecole Hardman Jr. RARE KC WR Air It Out 35 Donald Parham Jr. RARE LAC TE Air It Out 35 Austin Hooper RARE LV TE Air It Out 35 Braxton Berrios RARE MIA WR Air It Out 35 Josh Oliver RARE MIN TE Air It Out 35 Ty Montgomery RARE NE RB Air It Out 35 Daniel Bellinger RARE NYG TE Air It Out 35 Deon Jackson RARE NYG RB Air It Out 35 Wan'Dale Robinson RARE NYG WR Air It Out 35 Michael Carter RARE NYJ RB Air It Out 35 Randall Cobb RARE NYJ WR Air It Out 35 Calvin Austin III RARE PIT WR Air It Out 35 Eli Mitchell RARE SF RB Air It Out 35 Jauan Jennings RARE SF WR Air It Out 35 Chris Moore RARE TEN WR Air It Out 35 Nick Westbrook-Ikhine RARE TEN WR Air It Out 35 John Bates RARE WAS TE Air It Out 35 AJ Dillon RARE GB RB Air It Out 33 Jerick McKinnon RARE KC RB Air It Out 33 Jeff Wilson Jr. RARE MIA RB Air It Out 33 Ezekiel Elliott RARE NE RB Air It Out 33 Jamaal Williams RARE NO RB Air It Out 33 Kenneth Gainwell RARE PHI RB Air It Out 33 Antonio Gibson RARE WAS RB Air It Out 33 Jaylen Warren RARE PIT RB Air It Out 32 Tyler Allgeier RARE ATL RB Air It Out 30 Kareem Hunt RARE CLE RB Air It Out 30

ELITE

ELITE-tier cards in 2023 Holiday Packs Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Kyler Murray ELITE ARI QB Air It Out 48 James Conner ELITE ARI RB Air It Out 34 Kyren Williams ELITE LAR RB Air It Out 34 De'Von Achane ELITE MIA RB Air It Out 33 Justin Jefferson ELITE MIN WR Air It Out 33 Darnell Mooney ELITE CHI WR Air It Out 32 Jameson Williams ELITE DET WR Air It Out 32 Kylen Granson ELITE IND TE Air It Out 32 Zay Jones ELITE JAX WR Air It Out 32 Gerald Everett ELITE LAC TE Air It Out 32 Juwan Johnson ELITE NO TE Air It Out 32 Cade Otton ELITE TB TE Air It Out 32 Treylon Burks ELITE TEN WR Air It Out 32 Joshua Kelley ELITE LAC RB Air It Out 31 Robert Woods ELITE HOU WR Air It Out 30 Hayden Hurst ELITE CAR TE Air It Out 29 Irv Smith Jr. ELITE CIN TE Air It Out 29 David Njoku ELITE CLE TE Air It Out 29 Jake Ferguson ELITE DAL TE Air It Out 29 Tyler Higbee ELITE LAR TE Air It Out 29 Durham Smythe ELITE MIA TE Air It Out 29 Taysom Hill ELITE NO TE Air It Out 29 Noah Fant ELITE SEA TE Air It Out 29 Chig Okonkwo ELITE TEN TE Air It Out 29 Mack Hollins ELITE ATL WR Air It Out 28 Odell Beckham Jr. ELITE BAL WR Air It Out 28 Tyler Boyd ELITE CIN WR Air It Out 28 Deshaun Watson ELITE CLE QB Air It Out 28 Skyy Moore ELITE KC WR Air It Out 28 Darius Slayton ELITE NYG WR Air It Out 28 Tyler Conklin ELITE NYJ TE Air It Out 28 Allen Robinson II ELITE PIT WR Air It Out 28 Nick Westbrook-Ikhine ELITE TEN WR Air It Out 28 Jahan Dotson ELITE WAS WR Air It Out 28 Dalton Kincaid ELITE BUF TE Air It Out 27 Justin Fields ELITE CHI QB Air It Out 27 Roschon Johnson ELITE CHI RB Air It Out 27 Brandin Cooks ELITE DAL WR Air It Out 27 Anders Carlson ELITE GB K Air It Out 27 Tank Dell ELITE HOU WR Air It Out 27 Quentin Johnston ELITE LAC WR Air It Out 27 Michael Mayer ELITE LV TE Air It Out 27 DeVante Parker ELITE NE WR Air It Out 27 Blake Grupe ELITE NO K Air It Out 27 Rashid Shaheed ELITE NO WR Air It Out 27 Wan'Dale Robinson ELITE NYG WR Air It Out 27 Allen Lazard ELITE NYJ WR Air It Out 27 Zach Charbonnet ELITE SEA RB Air It Out 27 Jake Moody ELITE SF K Air It Out 27 Baker Mayfield ELITE TB QB Air It Out 27 Bijan Robinson ELITE ATL RB Air It Out 26 Gabriel Davis ELITE BUF WR Air It Out 26 Josh Allen ELITE BUF QB Air It Out 26 Miles Sanders ELITE CAR RB Air It Out 26 Cole Kmet ELITE CHI TE Air It Out 26 Khalil Herbert ELITE CHI RB Air It Out 26 Jerome Ford ELITE CLE RB Air It Out 26 Brandon Aubrey ELITE DAL K Air It Out 26 Jahmyr Gibbs ELITE DET RB Air It Out 26 Jared Goff ELITE DET QB Air It Out 26 Sam LaPorta ELITE DET TE Air It Out 26 AJ Dillon ELITE GB RB Air It Out 26 Christian Watson ELITE GB WR Air It Out 26 Luke Musgrave ELITE GB TE Air It Out 26 Jerick McKinnon ELITE KC RB Air It Out 26 Justin Herbert ELITE LAC QB Air It Out 26 Tutu Atwell ELITE LAR WR Air It Out 26 Jeff Wilson Jr. ELITE MIA RB Air It Out 26 Chad Ryland ELITE NE K Air It Out 26 Ezekiel Elliott ELITE NE RB Air It Out 26 Jamaal Williams ELITE NO RB Air It Out 26 Kenneth Gainwell ELITE PHI RB Air It Out 26 Deebo Samuel ELITE SF WR Air It Out 26 Chris Godwin ELITE TB WR Air It Out 26 Derrick Henry ELITE TEN RB Air It Out 26 Antonio Gibson ELITE WAS RB Air It Out 26 Younghoe Koo ELITE ATL K Air It Out 25 Justin Tucker ELITE BAL K Air It Out 25 James Cook ELITE BUF RB Air It Out 25 Tyler Bass ELITE BUF K Air It Out 25 Cairo Santos ELITE CHI K Air It Out 25 DJ Moore ELITE CHI WR Air It Out 25 Evan McPherson ELITE CIN K Air It Out 25 Ja'Marr Chase ELITE CIN WR Air It Out 25 CeeDee Lamb ELITE DAL WR Air It Out 25 Amon-Ra St. Brown ELITE DET WR Air It Out 25 David Montgomery ELITE DET RB Air It Out 25 Josh Reynolds ELITE DET WR Air It Out 25 Riley Patterson ELITE DET K Air It Out 25 Ka'imi Fairbairn ELITE HOU K Air It Out 25 Jonathan Taylor ELITE IND RB Air It Out 25 Brandon McManus ELITE JAX K Air It Out 25 Harrison Butker ELITE KC K Air It Out 25 Austin Ekeler ELITE LAC RB Air It Out 25 Daniel Carlson ELITE LV K Air It Out 25 Davante Adams ELITE LV WR Air It Out 25 Jakobi Meyers ELITE LV WR Air It Out 25 Josh Jacobs ELITE LV RB Air It Out 25 Jason Sanders ELITE MIA K Air It Out 25 Greg Joseph ELITE MIN K Air It Out 25 Saquon Barkley ELITE NYG RB Air It Out 25 Greg Zuerlein ELITE NYJ K Air It Out 25 Jake Elliott ELITE PHI K Air It Out 25 Chris Boswell ELITE PIT K Air It Out 25 DK Metcalf ELITE SEA WR Air It Out 25 Jason Myers ELITE SEA K Air It Out 25 Mike Evans ELITE TB WR Air It Out 25 Rachaad White ELITE TB RB Air It Out 25 Joey Slye ELITE WAS K Air It Out 25 Tyler Allgeier ELITE ATL RB Air It Out 24 Stefon Diggs ELITE BUF WR Air It Out 24 Kareem Hunt ELITE CLE RB Air It Out 24 Luke Schoonmaker ELITE DAL TE Air It Out 24 Keenan Allen ELITE LAC WR Air It Out 24 Cooper Kupp ELITE LAR WR Air It Out 24 Tyreek Hill ELITE MIA WR Air It Out 24 Christian McCaffrey ELITE SF RB Air It Out 24 Michael Wilson ELITE ARI WR Air It Out 23 Dontayvion Wicks ELITE GB WR Air It Out 23 Jayden Reed ELITE GB WR Air It Out 23 Gardner Minshew II ELITE IND QB Air It Out 23 Josh Downs ELITE IND WR Air It Out 23 Rashee Rice ELITE KC WR Air It Out 23 Hunter Henry ELITE NE TE Air It Out 23 Mac Jones ELITE NE QB Air It Out 23 Jalin Hyatt ELITE NYG WR Air It Out 23 Zach Wilson ELITE NYJ QB Air It Out 23 Jaxon Smith-Njigba ELITE SEA WR Air It Out 23 George Kittle ELITE SF TE Air It Out 23 Logan Thomas ELITE WAS TE Air It Out 23 Kyle Pitts ELITE ATL TE Air It Out 22 Justice Hill ELITE BAL RB Air It Out 22 Lamar Jackson ELITE BAL QB Air It Out 22 Zay Flowers ELITE BAL WR Air It Out 22 Bryce Young ELITE CAR QB Air It Out 22 Chuba Hubbard ELITE CAR RB Air It Out 22 DJ Chark Jr. ELITE CAR WR Air It Out 22 Jonathan Mingo ELITE CAR WR Air It Out 22 Joe Burrow ELITE CIN QB Air It Out 22 Tee Higgins ELITE CIN WR Air It Out 22 Elijah Moore ELITE CLE WR Air It Out 22 Dak Prescott ELITE DAL QB Air It Out 22 Jerry Jeudy ELITE DEN WR Air It Out 22 Marvin Mims Jr. ELITE DEN WR Air It Out 22 Dalton Schultz ELITE HOU TE Air It Out 22 Calvin Ridley ELITE JAX WR Air It Out 22 Evan Engram ELITE JAX TE Air It Out 22 Trevor Lawrence ELITE JAX QB Air It Out 22 Patrick Mahomes II ELITE KC QB Air It Out 22 Cameron Dicker ELITE LAC K Air It Out 22 Matthew Stafford ELITE LAR QB Air It Out 22 Joshua Dobbs ELITE MIN QB Air It Out 22 K.J. Osborn ELITE MIN WR Air It Out 22 T.J. Hockenson ELITE MIN TE Air It Out 22 Derek Carr ELITE NO QB Air It Out 22 Diontae Johnson ELITE PIT WR Air It Out 22 Kenny Pickett ELITE PIT QB Air It Out 22 Geno Smith ELITE SEA QB Air It Out 22 DeAndre Hopkins ELITE TEN WR Air It Out 22 Marquise Brown ELITE ARI WR Air It Out 21 Mark Andrews ELITE BAL TE Air It Out 21 Courtland Sutton ELITE DEN WR Air It Out 21 Romeo Doubs ELITE GB WR Air It Out 21 Michael Pittman Jr. ELITE IND WR Air It Out 21 Christian Kirk ELITE JAX WR Air It Out 21 Tank Bigsby ELITE JAX RB Air It Out 21 Travis Kelce ELITE KC TE Air It Out 21 Puka Nacua ELITE LAR WR Air It Out 21 Jaylen Waddle ELITE MIA WR Air It Out 21 Jordan Addison ELITE MIN WR Air It Out 21 Chris Olave ELITE NO WR Air It Out 21 Michael Thomas ELITE NO WR Air It Out 21 Garrett Wilson ELITE NYJ WR Air It Out 21 DeVonta Smith ELITE PHI WR Air It Out 21 Jaylen Warren ELITE PIT RB Air It Out 21 Curtis Samuel ELITE WAS WR Air It Out 21 Terry McLaurin ELITE WAS WR Air It Out 21 Matt Prater ELITE ARI K Air It Out 20 Drake London ELITE ATL WR Air It Out 20 Adam Thielen ELITE CAR WR Air It Out 20 Eddy Pineiro ELITE CAR K Air It Out 20 Amari Cooper ELITE CLE WR Air It Out 20 Dustin Hopkins ELITE CLE K Air It Out 20 Deuce Vaughn ELITE DAL RB Air It Out 20 Wil Lutz ELITE DEN K Air It Out 20 Nico Collins ELITE HOU WR Air It Out 20 Matt Gay ELITE IND K Air It Out 20 Kendre Miller ELITE NO RB Air It Out 20 A.J. Brown ELITE PHI WR Air It Out 20 Jalen Hurts ELITE PHI QB Air It Out 20 George Pickens ELITE PIT WR Air It Out 20 Tyler Lockett ELITE SEA WR Air It Out 20 Brandon Aiyuk ELITE SF WR Air It Out 20 Chase McLaughlin ELITE TB K Air It Out 20 Nick Folk ELITE TEN K Air It Out 20 Gus Edwards ELITE BAL RB Air It Out 19 Javonte Williams ELITE DEN RB Air It Out 19 Russell Wilson ELITE DEN QB Air It Out 19 Aaron Jones ELITE GB RB Air It Out 19 Jordan Love ELITE GB QB Air It Out 19 Isiah Pacheco ELITE KC RB Air It Out 19 Najee Harris ELITE PIT RB Air It Out 19 Brock Purdy ELITE SF QB Air It Out 19 Brian Robinson Jr. ELITE WAS RB Air It Out 19 Sam Howell ELITE WAS QB Air It Out 19 Tony Pollard ELITE DAL RB Air It Out 18 C.J. Stroud ELITE HOU QB Air It Out 18 Zack Moss ELITE IND RB Air It Out 18 Travis Etienne Jr. ELITE JAX RB Air It Out 18 Tua Tagovailoa ELITE MIA QB Air It Out 18 Alvin Kamara ELITE NO RB Air It Out 18 Breece Hall ELITE NYJ RB Air It Out 18 D'Andre Swift ELITE PHI RB Air It Out 18 Kenneth Walker III ELITE SEA RB Air It Out 18 Tyjae Spears ELITE TEN RB Air It Out 17 Joe Mixon ELITE CIN RB Air It Out 16 Dameon Pierce ELITE HOU RB Air It Out 16 Alexander Mattison ELITE MIN RB Air It Out 16 Rhamondre Stevenson ELITE NE RB Air It Out 15 Raheem Mostert ELITE MIA RB Air It Out 14 Van Jefferson ELITE ATL WR Air It Out 12 Rashod Bateman ELITE BAL WR Air It Out 12 JuJu Smith-Schuster ELITE NE WR Air It Out 12 Jauan Jennings ELITE SF WR Air It Out 12 Rondale Moore ELITE ARI WR Air It Out 11 Trey McBride ELITE ARI TE Air It Out 11 Jonnu Smith ELITE ATL TE Air It Out 11 Nelson Agholor ELITE BAL WR Air It Out 11 Latavius Murray ELITE BUF RB Air It Out 11 Laviska Shenault Jr. ELITE CAR WR Air It Out 11 Terrace Marshall Jr. ELITE CAR WR Air It Out 11 D'Onta Foreman ELITE CHI RB Air It Out 11 Pierre Strong Jr. ELITE CLE RB Air It Out 11 Michael Gallup ELITE DAL WR Air It Out 11 Rico Dowdle ELITE DAL RB Air It Out 11 Adam Trautman ELITE DEN TE Air It Out 11 Samaje Perine ELITE DEN RB Air It Out 11 Kalif Raymond ELITE DET WR Air It Out 11 Devin Singletary ELITE HOU RB Air It Out 11 Alec Pierce ELITE IND WR Air It Out 11 Clyde Edwards-Helaire ELITE KC RB Air It Out 11 Kadarius Toney ELITE KC WR Air It Out 11 Marquez Valdes-Scantling ELITE KC WR Air It Out 11 Noah Gray ELITE KC TE Air It Out 11 Donald Parham Jr. ELITE LAC TE Air It Out 11 Braxton Berrios ELITE MIA WR Air It Out 11 Chase Claypool ELITE MIA WR Air It Out 11 Salvon Ahmed ELITE MIA RB Air It Out 11 Josh Oliver ELITE MIN TE Air It Out 11 Mike Gesicki ELITE NE TE Air It Out 11 Foster Moreau ELITE NO TE Air It Out 11 Deon Jackson ELITE NYG RB Air It Out 11 Isaiah Hodgins ELITE NYG WR Air It Out 11 Matt Breida ELITE NYG RB Air It Out 11 Parris Campbell ELITE NYG WR Air It Out 11 Dalvin Cook ELITE NYJ RB Air It Out 11 Michael Carter ELITE NYJ RB Air It Out 11 Calvin Austin III ELITE PIT WR Air It Out 11 Will Dissly ELITE SEA TE Air It Out 11 Jordan Mason ELITE SF RB Air It Out 11 Chris Moore ELITE TEN WR Air It Out 11 BJ Ojulari ELITE ARI DEF Air It Out 8 Zach Harrison ELITE ATL DEF Air It Out 8 Gervon Dexter Sr. ELITE CHI DEF Air It Out 8 Noah Sewell ELITE CHI DEF Air It Out 8 Myles Murphy ELITE CIN DEF Air It Out 8 Siaki Ika ELITE CLE DEF Air It Out 8 Drew Sanders ELITE DEN DEF Air It Out 8 Brian Branch ELITE DET DEF Air It Out 8 Jack Campbell ELITE DET DEF Air It Out 8 Lukas Van Ness ELITE GB DEF Air It Out 8 Jaylon Jones ELITE IND DEF Air It Out 8 Tuli Tuipulotu ELITE LAC DEF Air It Out 8 Byron Young ELITE LAR DEF Air It Out 8 Kobie Turner ELITE LAR DEF Air It Out 8 Tyree Wilson ELITE LV DEF Air It Out 8 Cam Smith ELITE MIA DEF Air It Out 8 Mekhi Blackmon ELITE MIN DEF Air It Out 8 Christian Gonzalez ELITE NE DEF Air It Out 8 Bryan Bresee ELITE NO DEF Air It Out 8 Isaiah Foskey ELITE NO DEF Air It Out 8 Deonte Banks ELITE NYG DEF Air It Out 8 Nolan Smith ELITE PHI DEF Air It Out 8 Joey Porter Jr. ELITE PIT DEF Air It Out 8 Derick Hall ELITE SEA DEF Air It Out 8 Calijah Kancey ELITE TB DEF Air It Out 8 Emmanuel Forbes Jr. ELITE WAS DEF Air It Out 8 Kyle Hamilton ELITE BAL DEF Air It Out 7 Roquan Smith ELITE BAL DEF Air It Out 7 Trenton Simpson ELITE BAL DEF Air It Out 7 Jordan Poyer ELITE BUF DEF Air It Out 7 Matt Milano ELITE BUF DEF Air It Out 7 Cam Taylor-Britt ELITE CIN DEF Air It Out 7 Mazi Smith ELITE DAL DEF Air It Out 7 Trevon Diggs ELITE DAL DEF Air It Out 7 Will Anderson Jr. ELITE HOU DEF Air It Out 7 Antonio Johnson ELITE JAX DEF Air It Out 7 Felix Anudike-Uzomah ELITE KC DEF Air It Out 7 C.J. Mosley ELITE NYJ DEF Air It Out 7 Will McDonald IV ELITE NYJ DEF Air It Out 7 Cole Holcomb ELITE PIT DEF Air It Out 7 Bobby Wagner ELITE SEA DEF Air It Out 7 Jamal Adams ELITE SEA DEF Air It Out 7 Antoine Winfield Jr. ELITE TB DEF Air It Out 7 Lavonte David ELITE TB DEF Air It Out 7 Budda Baker ELITE ARI DEF Air It Out 6 Zaven Collins ELITE ARI DEF Air It Out 6 Grady Jarrett ELITE ATL DEF Air It Out 6 Jeff Okudah ELITE ATL DEF Air It Out 6 Jessie Bates III ELITE ATL DEF Air It Out 6 Marlon Humphrey ELITE BAL DEF Air It Out 6 Von Miller ELITE BUF DEF Air It Out 6 Brian Burns ELITE CAR DEF Air It Out 6 David Long Jr. ELITE CAR DEF Air It Out 6 Shaq Thompson ELITE CAR DEF Air It Out 6 Vonn Bell ELITE CAR DEF Air It Out 6 Eddie Jackson ELITE CHI DEF Air It Out 6 Jaquan Brisker ELITE CHI DEF Air It Out 6 Tremaine Edmunds ELITE CHI DEF Air It Out 6 Dax Hill ELITE CIN DEF Air It Out 6 Logan Wilson ELITE CIN DEF Air It Out 6 Alex Wright ELITE CLE DEF Air It Out 6 Denzel Ward ELITE CLE DEF Air It Out 6 Myles Garrett ELITE CLE DEF Air It Out 6 Leighton Vander Esch ELITE DAL DEF Air It Out 6 Micah Parsons ELITE DAL DEF Air It Out 6 Justin Simmons ELITE DEN DEF Air It Out 6 Pat Surtain II ELITE DEN DEF Air It Out 6 Aidan Hutchinson ELITE DET DEF Air It Out 6 C.J. Gardner-Johnson ELITE DET DEF Air It Out 6 Tracy Walker III ELITE DET DEF Air It Out 6 De'Vondre Campbell ELITE GB DEF Air It Out 6 Jaire Alexander ELITE GB DEF Air It Out 6 Quay Walker ELITE GB DEF Air It Out 6 Denzel Perryman ELITE HOU DEF Air It Out 6 Derek Stingley Jr. ELITE HOU DEF Air It Out 6 DeForest Buckner ELITE IND DEF Air It Out 6 Kwity Paye ELITE IND DEF Air It Out 6 Shaquille Leonard ELITE IND DEF Air It Out 6 Josh Allen ELITE JAX DEF Air It Out 6 Travon Walker ELITE JAX DEF Air It Out 6 Tyson Campbell ELITE JAX DEF Air It Out 6 Chris Jones ELITE KC DEF Air It Out 6 L'Jarius Sneed ELITE KC DEF Air It Out 6 Nick Bolton ELITE KC DEF Air It Out 6 Derwin James Jr. ELITE LAC DEF Air It Out 6 Joey Bosa ELITE LAC DEF Air It Out 6 Khalil Mack ELITE LAC DEF Air It Out 6 Aaron Donald ELITE LAR DEF Air It Out 6 Ernest Jones ELITE LAR DEF Air It Out 6 Jordan Fuller ELITE LAR DEF Air It Out 6 Maxx Crosby ELITE LV DEF Air It Out 6 Christian Wilkins ELITE MIA DEF Air It Out 6 Jalen Ramsey ELITE MIA DEF Air It Out 6 Jevon Holland ELITE MIA DEF Air It Out 6 Danielle Hunter ELITE MIN DEF Air It Out 6 Harrison Smith ELITE MIN DEF Air It Out 6 Jordan Hicks ELITE MIN DEF Air It Out 6 Kyle Dugger ELITE NE DEF Air It Out 6 Marcus Jones ELITE NE DEF Air It Out 6 Matthew Judon ELITE NE DEF Air It Out 6 Cameron Jordan ELITE NO DEF Air It Out 6 Marshon Lattimore ELITE NO DEF Air It Out 6 Tyrann Mathieu ELITE NO DEF Air It Out 6 Adoree' Jackson ELITE NYG DEF Air It Out 6 Isaiah Simmons ELITE NYG DEF Air It Out 6 Kayvon Thibodeaux ELITE NYG DEF Air It Out 6 Xavier McKinney ELITE NYG DEF Air It Out 6 Quinnen Williams ELITE NYJ DEF Air It Out 6 Sauce Gardner ELITE NYJ DEF Air It Out 6 Darius Slay Jr. ELITE PHI DEF Air It Out 6 Haason Reddick ELITE PHI DEF Air It Out 6 Josh Sweat ELITE PHI DEF Air It Out 6 Minkah Fitzpatrick ELITE PIT DEF Air It Out 6 T.J. Watt ELITE PIT DEF Air It Out 6 Jordyn Brooks ELITE SEA DEF Air It Out 6 Chase Young ELITE SF DEF Air It Out 6 Dre Greenlaw ELITE SF DEF Air It Out 6 Fred Warner ELITE SF DEF Air It Out 6 Nick Bosa ELITE SF DEF Air It Out 6 Randy Gregory ELITE SF DEF Air It Out 6 Devin White ELITE TB DEF Air It Out 6 Azeez Al-Shaair ELITE TEN DEF Air It Out 6 Harold Landry III ELITE TEN DEF Air It Out 6 Jeffery Simmons ELITE TEN DEF Air It Out 6 Daron Payne ELITE WAS DEF Air It Out 6 Jonathan Allen ELITE WAS DEF Air It Out 6

LEGENDARY

LEGENDARY-tier cards in 2023 Holiday Packs Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Kyler Murray LEGENDARY ARI QB Air It Out 8 James Conner LEGENDARY ARI RB Air It Out 6 Robert Woods LEGENDARY HOU WR Air It Out 6 Kyren Williams LEGENDARY LAR RB Air It Out 6 De'Von Achane LEGENDARY MIA RB Air It Out 6 Justin Jefferson LEGENDARY MIN WR Air It Out 6 Mack Hollins LEGENDARY ATL WR Air It Out 5 Odell Beckham Jr. LEGENDARY BAL WR Air It Out 5 Hayden Hurst LEGENDARY CAR TE Air It Out 5 Darnell Mooney LEGENDARY CHI WR Air It Out 5 Irv Smith Jr. LEGENDARY CIN TE Air It Out 5 David Njoku LEGENDARY CLE TE Air It Out 5 Kareem Hunt LEGENDARY CLE RB Air It Out 5 Brandin Cooks LEGENDARY DAL WR Air It Out 5 Jake Ferguson LEGENDARY DAL TE Air It Out 5 AJ Dillon LEGENDARY GB RB Air It Out 5 Kylen Granson LEGENDARY IND TE Air It Out 5 Jerick McKinnon LEGENDARY KC RB Air It Out 5 Skyy Moore LEGENDARY KC WR Air It Out 5 Gerald Everett LEGENDARY LAC TE Air It Out 5 Joshua Kelley LEGENDARY LAC RB Air It Out 5 Tyler Higbee LEGENDARY LAR TE Air It Out 5 Durham Smythe LEGENDARY MIA TE Air It Out 5 Jeff Wilson Jr. LEGENDARY MIA RB Air It Out 5 DeVante Parker LEGENDARY NE WR Air It Out 5 Ezekiel Elliott LEGENDARY NE RB Air It Out 5 Jamaal Williams LEGENDARY NO RB Air It Out 5 Juwan Johnson LEGENDARY NO TE Air It Out 5 Taysom Hill LEGENDARY NO TE Air It Out 5 Darius Slayton LEGENDARY NYG WR Air It Out 5 Allen Lazard LEGENDARY NYJ WR Air It Out 5 Tyler Conklin LEGENDARY NYJ TE Air It Out 5 Kenneth Gainwell LEGENDARY PHI RB Air It Out 5 Allen Robinson II LEGENDARY PIT WR Air It Out 5 Noah Fant LEGENDARY SEA TE Air It Out 5 Cade Otton LEGENDARY TB TE Air It Out 5 Chig Okonkwo LEGENDARY TEN TE Air It Out 5 Nick Westbrook-Ikhine LEGENDARY TEN WR Air It Out 5 Treylon Burks LEGENDARY TEN WR Air It Out 5 Antonio Gibson LEGENDARY WAS RB Air It Out 5 Jahan Dotson LEGENDARY WAS WR Air It Out 5 Tyler Allgeier LEGENDARY ATL RB Air It Out 4 Justice Hill LEGENDARY BAL RB Air It Out 4 Chuba Hubbard LEGENDARY CAR RB Air It Out 4 Tyler Boyd LEGENDARY CIN WR Air It Out 4 Jameson Williams LEGENDARY DET WR Air It Out 4 Zay Jones LEGENDARY JAX WR Air It Out 4 Tutu Atwell LEGENDARY LAR WR Air It Out 4 Rashid Shaheed LEGENDARY NO WR Air It Out 4 Wan'Dale Robinson LEGENDARY NYG WR Air It Out 4 Jaylen Warren LEGENDARY PIT RB Air It Out 4 Keaontay Ingram LEGENDARY ARI RB Air It Out 3 Matt Prater LEGENDARY ARI K Air It Out 3 Rondale Moore LEGENDARY ARI WR Air It Out 3 Trey McBride LEGENDARY ARI TE Air It Out 3 Jonnu Smith LEGENDARY ATL TE Air It Out 3 Van Jefferson LEGENDARY ATL WR Air It Out 3 Younghoe Koo LEGENDARY ATL K Air It Out 3 Isaiah Likely LEGENDARY BAL TE Air It Out 3 Justin Tucker LEGENDARY BAL K Air It Out 3 Nelson Agholor LEGENDARY BAL WR Air It Out 3 Rashod Bateman LEGENDARY BAL WR Air It Out 3 Khalil Shakir LEGENDARY BUF WR Air It Out 3 Tyler Bass LEGENDARY BUF K Air It Out 3 Eddy Pineiro LEGENDARY CAR K Air It Out 3 Laviska Shenault Jr. LEGENDARY CAR WR Air It Out 3 Terrace Marshall Jr. LEGENDARY CAR WR Air It Out 3 Cairo Santos LEGENDARY CHI K Air It Out 3 D'Onta Foreman LEGENDARY CHI RB Air It Out 3 Robert Tonyan LEGENDARY CHI TE Air It Out 3 Evan McPherson LEGENDARY CIN K Air It Out 3 Deshaun Watson LEGENDARY CLE QB Air It Out 3 Dustin Hopkins LEGENDARY CLE K Air It Out 3 Pierre Strong Jr. LEGENDARY CLE RB Air It Out 3 Jalen Tolbert LEGENDARY DAL WR Air It Out 3 Michael Gallup LEGENDARY DAL WR Air It Out 3 Rico Dowdle LEGENDARY DAL RB Air It Out 3 Adam Trautman LEGENDARY DEN TE Air It Out 3 Samaje Perine LEGENDARY DEN RB Air It Out 3 Wil Lutz LEGENDARY DEN K Air It Out 3 Brock Wright LEGENDARY DET TE Air It Out 3 Donovan Peoples-Jones LEGENDARY DET WR Air It Out 3 Kalif Raymond LEGENDARY DET WR Air It Out 3 Riley Patterson LEGENDARY DET K Air It Out 3 Devin Singletary LEGENDARY HOU RB Air It Out 3 John Metchie III LEGENDARY HOU WR Air It Out 3 Ka'imi Fairbairn LEGENDARY HOU K Air It Out 3 Alec Pierce LEGENDARY IND WR Air It Out 3 Gardner Minshew II LEGENDARY IND QB Air It Out 3 Matt Gay LEGENDARY IND K Air It Out 3 Brandon McManus LEGENDARY JAX K Air It Out 3 Clyde Edwards-Helaire LEGENDARY KC RB Air It Out 3 Harrison Butker LEGENDARY KC K Air It Out 3 Kadarius Toney LEGENDARY KC WR Air It Out 3 Marquez Valdes-Scantling LEGENDARY KC WR Air It Out 3 Mecole Hardman Jr. LEGENDARY KC WR Air It Out 3 Noah Gray LEGENDARY KC TE Air It Out 3 Cameron Dicker LEGENDARY LAC K Air It Out 3 Donald Parham Jr. LEGENDARY LAC TE Air It Out 3 Austin Hooper LEGENDARY LV TE Air It Out 3 Daniel Carlson LEGENDARY LV K Air It Out 3 Hunter Renfrow LEGENDARY LV WR Air It Out 3 Braxton Berrios LEGENDARY MIA WR Air It Out 3 Chase Claypool LEGENDARY MIA WR Air It Out 3 Jason Sanders LEGENDARY MIA K Air It Out 3 Salvon Ahmed LEGENDARY MIA RB Air It Out 3 Greg Joseph LEGENDARY MIN K Air It Out 3 Josh Oliver LEGENDARY MIN TE Air It Out 3 JuJu Smith-Schuster LEGENDARY NE WR Air It Out 3 Mike Gesicki LEGENDARY NE TE Air It Out 3 Ty Montgomery LEGENDARY NE RB Air It Out 3 Foster Moreau LEGENDARY NO TE Air It Out 3 Daniel Bellinger LEGENDARY NYG TE Air It Out 3 Deon Jackson LEGENDARY NYG RB Air It Out 3 Isaiah Hodgins LEGENDARY NYG WR Air It Out 3 Matt Breida LEGENDARY NYG RB Air It Out 3 Parris Campbell LEGENDARY NYG WR Air It Out 3 Dalvin Cook LEGENDARY NYJ RB Air It Out 3 Greg Zuerlein LEGENDARY NYJ K Air It Out 3 Michael Carter LEGENDARY NYJ RB Air It Out 3 Randall Cobb LEGENDARY NYJ WR Air It Out 3 Jake Elliott LEGENDARY PHI K Air It Out 3 Rashaad Penny LEGENDARY PHI RB Air It Out 3 Calvin Austin III LEGENDARY PIT WR Air It Out 3 Chris Boswell LEGENDARY PIT K Air It Out 3 Jason Myers LEGENDARY SEA K Air It Out 3 Will Dissly LEGENDARY SEA TE Air It Out 3 Eli Mitchell LEGENDARY SF RB Air It Out 3 Jauan Jennings LEGENDARY SF WR Air It Out 3 Chase McLaughlin LEGENDARY TB K Air It Out 3 Chris Moore LEGENDARY TEN WR Air It Out 3 Nick Folk LEGENDARY TEN K Air It Out 3 Dyami Brown LEGENDARY WAS WR Air It Out 3 Joey Slye LEGENDARY WAS K Air It Out 3 John Bates LEGENDARY WAS TE Air It Out 3 Budda Baker LEGENDARY ARI DEF Air It Out 2 Marquise Brown LEGENDARY ARI WR Air It Out 2 Michael Wilson LEGENDARY ARI WR Air It Out 2 Zaven Collins LEGENDARY ARI DEF Air It Out 2 Bijan Robinson LEGENDARY ATL RB Air It Out 2 Drake London LEGENDARY ATL WR Air It Out 2 Jeff Okudah LEGENDARY ATL DEF Air It Out 2 Jessie Bates III LEGENDARY ATL DEF Air It Out 2 Kyle Pitts LEGENDARY ATL TE Air It Out 2 Gus Edwards LEGENDARY BAL RB Air It Out 2 Kyle Hamilton LEGENDARY BAL DEF Air It Out 2 Lamar Jackson LEGENDARY BAL QB Air It Out 2 Mark Andrews LEGENDARY BAL TE Air It Out 2 Roquan Smith LEGENDARY BAL DEF Air It Out 2 Trenton Simpson LEGENDARY BAL DEF Air It Out 2 Zay Flowers LEGENDARY BAL WR Air It Out 2 Dalton Kincaid LEGENDARY BUF TE Air It Out 2 Gabriel Davis LEGENDARY BUF WR Air It Out 2 James Cook LEGENDARY BUF RB Air It Out 2 Jordan Poyer LEGENDARY BUF DEF Air It Out 2 Josh Allen LEGENDARY BUF QB Air It Out 2 Latavius Murray LEGENDARY BUF RB Air It Out 2 Matt Milano LEGENDARY BUF DEF Air It Out 2 Bryce Young LEGENDARY CAR QB Air It Out 2 David Long Jr. LEGENDARY CAR DEF Air It Out 2 DJ Chark Jr. LEGENDARY CAR WR Air It Out 2 Jonathan Mingo LEGENDARY CAR WR Air It Out 2 Miles Sanders LEGENDARY CAR RB Air It Out 2 Shaq Thompson LEGENDARY CAR DEF Air It Out 2 Vonn Bell LEGENDARY CAR DEF Air It Out 2 Cole Kmet LEGENDARY CHI TE Air It Out 2 Eddie Jackson LEGENDARY CHI DEF Air It Out 2 Jaquan Brisker LEGENDARY CHI DEF Air It Out 2 Justin Fields LEGENDARY CHI QB Air It Out 2 Khalil Herbert LEGENDARY CHI RB Air It Out 2 Roschon Johnson LEGENDARY CHI RB Air It Out 2 Cam Taylor-Britt LEGENDARY CIN DEF Air It Out 2 Joe Burrow LEGENDARY CIN QB Air It Out 2 Joe Mixon LEGENDARY CIN RB Air It Out 2 Tee Higgins LEGENDARY CIN WR Air It Out 2 Alex Wright LEGENDARY CLE DEF Air It Out 2 Amari Cooper LEGENDARY CLE WR Air It Out 2 Denzel Ward LEGENDARY CLE DEF Air It Out 2 Elijah Moore LEGENDARY CLE WR Air It Out 2 Jerome Ford LEGENDARY CLE RB Air It Out 2 Myles Garrett LEGENDARY CLE DEF Air It Out 2 Brandon Aubrey LEGENDARY DAL K Air It Out 2 CeeDee Lamb LEGENDARY DAL WR Air It Out 2 Dak Prescott LEGENDARY DAL QB Air It Out 2 Deuce Vaughn LEGENDARY DAL RB Air It Out 2 Luke Schoonmaker LEGENDARY DAL TE Air It Out 2 Mazi Smith LEGENDARY DAL DEF Air It Out 2 Micah Parsons LEGENDARY DAL DEF Air It Out 2 Tony Pollard LEGENDARY DAL RB Air It Out 2 Courtland Sutton LEGENDARY DEN WR Air It Out 2 Javonte Williams LEGENDARY DEN RB Air It Out 2 Jerry Jeudy LEGENDARY DEN WR Air It Out 2 Justin Simmons LEGENDARY DEN DEF Air It Out 2 Marvin Mims Jr. LEGENDARY DEN WR Air It Out 2 Russell Wilson LEGENDARY DEN QB Air It Out 2 Aidan Hutchinson LEGENDARY DET DEF Air It Out 2 Amon-Ra St. Brown LEGENDARY DET WR Air It Out 2 Brian Branch LEGENDARY DET DEF Air It Out 2 C.J. Gardner-Johnson LEGENDARY DET DEF Air It Out 2 David Montgomery LEGENDARY DET RB Air It Out 2 Jahmyr Gibbs LEGENDARY DET RB Air It Out 2 Jared Goff LEGENDARY DET QB Air It Out 2 Josh Reynolds LEGENDARY DET WR Air It Out 2 Sam LaPorta LEGENDARY DET TE Air It Out 2 Tracy Walker III LEGENDARY DET DEF Air It Out 2 Aaron Jones LEGENDARY GB RB Air It Out 2 Anders Carlson LEGENDARY GB K Air It Out 2 Christian Watson LEGENDARY GB WR Air It Out 2 De'Vondre Campbell LEGENDARY GB DEF Air It Out 2 Dontayvion Wicks LEGENDARY GB WR Air It Out 2 Jaire Alexander LEGENDARY GB DEF Air It Out 2 Jayden Reed LEGENDARY GB WR Air It Out 2 Jordan Love LEGENDARY GB QB Air It Out 2 Luke Musgrave LEGENDARY GB TE Air It Out 2 Quay Walker LEGENDARY GB DEF Air It Out 2 Romeo Doubs LEGENDARY GB WR Air It Out 2 C.J. Stroud LEGENDARY HOU QB Air It Out 2 Dalton Schultz LEGENDARY HOU TE Air It Out 2 Dameon Pierce LEGENDARY HOU RB Air It Out 2 Denzel Perryman LEGENDARY HOU DEF Air It Out 2 Derek Stingley Jr. LEGENDARY HOU DEF Air It Out 2 Nico Collins LEGENDARY HOU WR Air It Out 2 Tank Dell LEGENDARY HOU WR Air It Out 2 DeForest Buckner LEGENDARY IND DEF Air It Out 2 Jonathan Taylor LEGENDARY IND RB Air It Out 2 Josh Downs LEGENDARY IND WR Air It Out 2 Kwity Paye LEGENDARY IND DEF Air It Out 2 Michael Pittman Jr. LEGENDARY IND WR Air It Out 2 Shaquille Leonard LEGENDARY IND DEF Air It Out 2 Zack Moss LEGENDARY IND RB Air It Out 2 Calvin Ridley LEGENDARY JAX WR Air It Out 2 Christian Kirk LEGENDARY JAX WR Air It Out 2 Evan Engram LEGENDARY JAX TE Air It Out 2 Tank Bigsby LEGENDARY JAX RB Air It Out 2 Trevor Lawrence LEGENDARY JAX QB Air It Out 2 Tyson Campbell LEGENDARY JAX DEF Air It Out 2 Chris Jones LEGENDARY KC DEF Air It Out 2 Felix Anudike-Uzomah LEGENDARY KC DEF Air It Out 2 Isiah Pacheco LEGENDARY KC RB Air It Out 2 L'Jarius Sneed LEGENDARY KC DEF Air It Out 2 Nick Bolton LEGENDARY KC DEF Air It Out 2 Patrick Mahomes II LEGENDARY KC QB Air It Out 2 Rashee Rice LEGENDARY KC WR Air It Out 2 Travis Kelce LEGENDARY KC TE Air It Out 2 Austin Ekeler LEGENDARY LAC RB Air It Out 2 Derwin James Jr. LEGENDARY LAC DEF Air It Out 2 Joey Bosa LEGENDARY LAC DEF Air It Out 2 Justin Herbert LEGENDARY LAC QB Air It Out 2 Khalil Mack LEGENDARY LAC DEF Air It Out 2 Quentin Johnston LEGENDARY LAC WR Air It Out 2 Aaron Donald LEGENDARY LAR DEF Air It Out 2 Ernest Jones LEGENDARY LAR DEF Air It Out 2 Matthew Stafford LEGENDARY LAR QB Air It Out 2 Puka Nacua LEGENDARY LAR WR Air It Out 2 Davante Adams LEGENDARY LV WR Air It Out 2 Jakobi Meyers LEGENDARY LV WR Air It Out 2 Josh Jacobs LEGENDARY LV RB Air It Out 2 Maxx Crosby LEGENDARY LV DEF Air It Out 2 Michael Mayer LEGENDARY LV TE Air It Out 2 Christian Wilkins LEGENDARY MIA DEF Air It Out 2 Jaylen Waddle LEGENDARY MIA WR Air It Out 2 Jevon Holland LEGENDARY MIA DEF Air It Out 2 Tua Tagovailoa LEGENDARY MIA QB Air It Out 2 Alexander Mattison LEGENDARY MIN RB Air It Out 2 Danielle Hunter LEGENDARY MIN DEF Air It Out 2 Harrison Smith LEGENDARY MIN DEF Air It Out 2 Jordan Addison LEGENDARY MIN WR Air It Out 2 Jordan Hicks LEGENDARY MIN DEF Air It Out 2 Joshua Dobbs LEGENDARY MIN QB Air It Out 2 K.J. Osborn LEGENDARY MIN WR Air It Out 2 T.J. Hockenson LEGENDARY MIN TE Air It Out 2 Chad Ryland LEGENDARY NE K Air It Out 2 Hunter Henry LEGENDARY NE TE Air It Out 2 Kyle Dugger LEGENDARY NE DEF Air It Out 2 Mac Jones LEGENDARY NE QB Air It Out 2 Marcus Jones LEGENDARY NE DEF Air It Out 2 Rhamondre Stevenson LEGENDARY NE RB Air It Out 2 Blake Grupe LEGENDARY NO K Air It Out 2 Cameron Jordan LEGENDARY NO DEF Air It Out 2 Chris Olave LEGENDARY NO WR Air It Out 2 Derek Carr LEGENDARY NO QB Air It Out 2 Isaiah Foskey LEGENDARY NO DEF Air It Out 2 Kendre Miller LEGENDARY NO RB Air It Out 2 Michael Thomas LEGENDARY NO WR Air It Out 2 Tyrann Mathieu LEGENDARY NO DEF Air It Out 2 Jalin Hyatt LEGENDARY NYG WR Air It Out 2 Saquon Barkley LEGENDARY NYG RB Air It Out 2 Xavier McKinney LEGENDARY NYG DEF Air It Out 2 Breece Hall LEGENDARY NYJ RB Air It Out 2 Garrett Wilson LEGENDARY NYJ WR Air It Out 2 Quinnen Williams LEGENDARY NYJ DEF Air It Out 2 Sauce Gardner LEGENDARY NYJ DEF Air It Out 2 Zach Wilson LEGENDARY NYJ QB Air It Out 2 D'Andre Swift LEGENDARY PHI RB Air It Out 2 Darius Slay Jr. LEGENDARY PHI DEF Air It Out 2 DeVonta Smith LEGENDARY PHI WR Air It Out 2 Haason Reddick LEGENDARY PHI DEF Air It Out 2 Jalen Hurts LEGENDARY PHI QB Air It Out 2 Josh Sweat LEGENDARY PHI DEF Air It Out 2 Nolan Smith LEGENDARY PHI DEF Air It Out 2 Cole Holcomb LEGENDARY PIT DEF Air It Out 2 Diontae Johnson LEGENDARY PIT WR Air It Out 2 George Pickens LEGENDARY PIT WR Air It Out 2 Kenny Pickett LEGENDARY PIT QB Air It Out 2 Najee Harris LEGENDARY PIT RB Air It Out 2 Bobby Wagner LEGENDARY SEA DEF Air It Out 2 Derick Hall LEGENDARY SEA DEF Air It Out 2 DK Metcalf LEGENDARY SEA WR Air It Out 2 Geno Smith LEGENDARY SEA QB Air It Out 2 Jamal Adams LEGENDARY SEA DEF Air It Out 2 Jaxon Smith-Njigba LEGENDARY SEA WR Air It Out 2 Kenneth Walker III LEGENDARY SEA RB Air It Out 2 Tyler Lockett LEGENDARY SEA WR Air It Out 2 Zach Charbonnet LEGENDARY SEA RB Air It Out 2 Brandon Aiyuk LEGENDARY SF WR Air It Out 2 Brock Purdy LEGENDARY SF QB Air It Out 2 Deebo Samuel LEGENDARY SF WR Air It Out 2 Dre Greenlaw LEGENDARY SF DEF Air It Out 2 Fred Warner LEGENDARY SF DEF Air It Out 2 George Kittle LEGENDARY SF TE Air It Out 2 Jake Moody LEGENDARY SF K Air It Out 2 Jordan Mason LEGENDARY SF RB Air It Out 2 Nick Bosa LEGENDARY SF DEF Air It Out 2 Randy Gregory LEGENDARY SF DEF Air It Out 2 Antoine Winfield Jr. LEGENDARY TB DEF Air It Out 2 Baker Mayfield LEGENDARY TB QB Air It Out 2 Calijah Kancey LEGENDARY TB DEF Air It Out 2 Chris Godwin LEGENDARY TB WR Air It Out 2 Devin White LEGENDARY TB DEF Air It Out 2 Lavonte David LEGENDARY TB DEF Air It Out 2 Mike Evans LEGENDARY TB WR Air It Out 2 Rachaad White LEGENDARY TB RB Air It Out 2 Azeez Al-Shaair LEGENDARY TEN DEF Air It Out 2 DeAndre Hopkins LEGENDARY TEN WR Air It Out 2 Derrick Henry LEGENDARY TEN RB Air It Out 2 Harold Landry III LEGENDARY TEN DEF Air It Out 2 Jeffery Simmons LEGENDARY TEN DEF Air It Out 2 Tyjae Spears LEGENDARY TEN RB Air It Out 2 Brian Robinson Jr. LEGENDARY WAS RB Air It Out 2 Curtis Samuel LEGENDARY WAS WR Air It Out 2 Daron Payne LEGENDARY WAS DEF Air It Out 2 Jonathan Allen LEGENDARY WAS DEF Air It Out 2 Logan Thomas LEGENDARY WAS TE Air It Out 2 Sam Howell LEGENDARY WAS QB Air It Out 2 Terry McLaurin LEGENDARY WAS WR Air It Out 2 BJ Ojulari LEGENDARY ARI DEF Air It Out 1 Grady Jarrett LEGENDARY ATL DEF Air It Out 1 Zach Harrison LEGENDARY ATL DEF Air It Out 1 Marlon Humphrey LEGENDARY BAL DEF Air It Out 1 Stefon Diggs LEGENDARY BUF WR Air It Out 1 Von Miller LEGENDARY BUF DEF Air It Out 1 Adam Thielen LEGENDARY CAR WR Air It Out 1 Brian Burns LEGENDARY CAR DEF Air It Out 1 DJ Moore LEGENDARY CHI WR Air It Out 1 Gervon Dexter Sr. LEGENDARY CHI DEF Air It Out 1 Noah Sewell LEGENDARY CHI DEF Air It Out 1 Tremaine Edmunds LEGENDARY CHI DEF Air It Out 1 Dax Hill LEGENDARY CIN DEF Air It Out 1 Ja'Marr Chase LEGENDARY CIN WR Air It Out 1 Logan Wilson LEGENDARY CIN DEF Air It Out 1 Myles Murphy LEGENDARY CIN DEF Air It Out 1 Siaki Ika LEGENDARY CLE DEF Air It Out 1 Leighton Vander Esch LEGENDARY DAL DEF Air It Out 1 Trevon Diggs LEGENDARY DAL DEF Air It Out 1 Drew Sanders LEGENDARY DEN DEF Air It Out 1 Pat Surtain II LEGENDARY DEN DEF Air It Out 1 Jack Campbell LEGENDARY DET DEF Air It Out 1 Lukas Van Ness LEGENDARY GB DEF Air It Out 1 Will Anderson Jr. LEGENDARY HOU DEF Air It Out 1 Jaylon Jones LEGENDARY IND DEF Air It Out 1 Antonio Johnson LEGENDARY JAX DEF Air It Out 1 Josh Allen LEGENDARY JAX DEF Air It Out 1 Travis Etienne Jr. LEGENDARY JAX RB Air It Out 1 Travon Walker LEGENDARY JAX DEF Air It Out 1 Keenan Allen LEGENDARY LAC WR Air It Out 1 Tuli Tuipulotu LEGENDARY LAC DEF Air It Out 1 Byron Young LEGENDARY LAR DEF Air It Out 1 Cooper Kupp LEGENDARY LAR WR Air It Out 1 Jordan Fuller LEGENDARY LAR DEF Air It Out 1 Kobie Turner LEGENDARY LAR DEF Air It Out 1 Tyree Wilson LEGENDARY LV DEF Air It Out 1 Cam Smith LEGENDARY MIA DEF Air It Out 1 Jalen Ramsey LEGENDARY MIA DEF Air It Out 1 Raheem Mostert LEGENDARY MIA RB Air It Out 1 Tyreek Hill LEGENDARY MIA WR Air It Out 1 Mekhi Blackmon LEGENDARY MIN DEF Air It Out 1 Christian Gonzalez LEGENDARY NE DEF Air It Out 1 Matthew Judon LEGENDARY NE DEF Air It Out 1 Alvin Kamara LEGENDARY NO RB Air It Out 1 Bryan Bresee LEGENDARY NO DEF Air It Out 1 Marshon Lattimore LEGENDARY NO DEF Air It Out 1 Adoree' Jackson LEGENDARY NYG DEF Air It Out 1 Deonte Banks LEGENDARY NYG DEF Air It Out 1 Isaiah Simmons LEGENDARY NYG DEF Air It Out 1 Kayvon Thibodeaux LEGENDARY NYG DEF Air It Out 1 C.J. Mosley LEGENDARY NYJ DEF Air It Out 1 Will McDonald IV LEGENDARY NYJ DEF Air It Out 1 A.J. Brown LEGENDARY PHI WR Air It Out 1 Joey Porter Jr. LEGENDARY PIT DEF Air It Out 1 Minkah Fitzpatrick LEGENDARY PIT DEF Air It Out 1 T.J. Watt LEGENDARY PIT DEF Air It Out 1 Jordyn Brooks LEGENDARY SEA DEF Air It Out 1 Chase Young LEGENDARY SF DEF Air It Out 1 Christian McCaffrey LEGENDARY SF RB Air It Out 1 Emmanuel Forbes Jr. LEGENDARY WAS DEF Air It Out 1

REIGNMAKER

REIGNMAKER-tier cards in 2023 Holiday Packs Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Player Name Rarity Tier Team Position Set Name Total Editions Keaontay Ingram REIGNMAKER ARI RB Air It Out 1 Kyler Murray REIGNMAKER ARI QB Air It Out 1 Matt Prater REIGNMAKER ARI K Air It Out 1 Trey McBride REIGNMAKER ARI TE Air It Out 1 Zaven Collins REIGNMAKER ARI DEF Air It Out 1 Drake London REIGNMAKER ATL WR Air It Out 1 Grady Jarrett REIGNMAKER ATL DEF Air It Out 1 Jessie Bates III REIGNMAKER ATL DEF Air It Out 1 Van Jefferson REIGNMAKER ATL WR Air It Out 1 Kyle Hamilton REIGNMAKER BAL DEF Air It Out 1 Roquan Smith REIGNMAKER BAL DEF Air It Out 1 Jordan Poyer REIGNMAKER BUF DEF Air It Out 1 Khalil Shakir REIGNMAKER BUF WR Air It Out 1 Latavius Murray REIGNMAKER BUF RB Air It Out 1 Von Miller REIGNMAKER BUF DEF Air It Out 1 Brian Burns REIGNMAKER CAR DEF Air It Out 1 David Long Jr. REIGNMAKER CAR DEF Air It Out 1 DJ Chark Jr. REIGNMAKER CAR WR Air It Out 1 Eddy Pineiro REIGNMAKER CAR K Air It Out 1 Jonathan Mingo REIGNMAKER CAR WR Air It Out 1 Laviska Shenault Jr. REIGNMAKER CAR WR Air It Out 1 Cairo Santos REIGNMAKER CHI K Air It Out 1 Darnell Mooney REIGNMAKER CHI WR Air It Out 1 Eddie Jackson REIGNMAKER CHI DEF Air It Out 1 Tremaine Edmunds REIGNMAKER CHI DEF Air It Out 1 Evan McPherson REIGNMAKER CIN K Air It Out 1 Irv Smith Jr. REIGNMAKER CIN TE Air It Out 1 Logan Wilson REIGNMAKER CIN DEF Air It Out 1 Myles Murphy REIGNMAKER CIN DEF Air It Out 1 Denzel Ward REIGNMAKER CLE DEF Air It Out 1 Deshaun Watson REIGNMAKER CLE QB Air It Out 1 Myles Garrett REIGNMAKER CLE DEF Air It Out 1 Pierre Strong Jr. REIGNMAKER CLE RB Air It Out 1 Deuce Vaughn REIGNMAKER DAL RB Air It Out 1 Jalen Tolbert REIGNMAKER DAL WR Air It Out 1 Leighton Vander Esch REIGNMAKER DAL DEF Air It Out 1 Luke Schoonmaker REIGNMAKER DAL TE Air It Out 1 Micah Parsons REIGNMAKER DAL DEF Air It Out 1 Rico Dowdle REIGNMAKER DAL RB Air It Out 1 Tony Pollard REIGNMAKER DAL RB Air It Out 1 Adam Trautman REIGNMAKER DEN TE Air It Out 1 Courtland Sutton REIGNMAKER DEN WR Air It Out 1 Drew Sanders REIGNMAKER DEN DEF Air It Out 1 Samaje Perine REIGNMAKER DEN RB Air It Out 1 Wil Lutz REIGNMAKER DEN K Air It Out 1 Aidan Hutchinson REIGNMAKER DET DEF Air It Out 1 Brian Branch REIGNMAKER DET DEF Air It Out 1 David Montgomery REIGNMAKER DET RB Air It Out 1 Donovan Peoples-Jones REIGNMAKER DET WR Air It Out 1 Jack Campbell REIGNMAKER DET DEF Air It Out 1 Josh Reynolds REIGNMAKER DET WR Air It Out 1 Riley Patterson REIGNMAKER DET K Air It Out 1 Aaron Jones REIGNMAKER GB RB Air It Out 1 AJ Dillon REIGNMAKER GB RB Air It Out 1 Anders Carlson REIGNMAKER GB K Air It Out 1 Romeo Doubs REIGNMAKER GB WR Air It Out 1 Denzel Perryman REIGNMAKER HOU DEF Air It Out 1 Devin Singletary REIGNMAKER HOU RB Air It Out 1 John Metchie III REIGNMAKER HOU WR Air It Out 1 Robert Woods REIGNMAKER HOU WR Air It Out 1 Will Anderson Jr. REIGNMAKER HOU DEF Air It Out 1 Alec Pierce REIGNMAKER IND WR Air It Out 1 DeForest Buckner REIGNMAKER IND DEF Air It Out 1 Gardner Minshew II REIGNMAKER IND QB Air It Out 1 Kwity Paye REIGNMAKER IND DEF Air It Out 1 Shaquille Leonard REIGNMAKER IND DEF Air It Out 1 Antonio Johnson REIGNMAKER JAX DEF Air It Out 1 Brandon McManus REIGNMAKER JAX K Air It Out 1 Tyson Campbell REIGNMAKER JAX DEF Air It Out 1 Clyde Edwards-Helaire REIGNMAKER KC RB Air It Out 1 Kadarius Toney REIGNMAKER KC WR Air It Out 1 Marquez Valdes-Scantling REIGNMAKER KC WR Air It Out 1 Nick Bolton REIGNMAKER KC DEF Air It Out 1 Noah Gray REIGNMAKER KC TE Air It Out 1 Derwin James Jr. REIGNMAKER LAC DEF Air It Out 1 Donald Parham Jr. REIGNMAKER LAC TE Air It Out 1 Joey Bosa REIGNMAKER LAC DEF Air It Out 1 Tuli Tuipulotu REIGNMAKER LAC DEF Air It Out 1 Aaron Donald REIGNMAKER LAR DEF Air It Out 1 Ernest Jones REIGNMAKER LAR DEF Air It Out 1 Jordan Fuller REIGNMAKER LAR DEF Air It Out 1 Austin Hooper REIGNMAKER LV TE Air It Out 1 Maxx Crosby REIGNMAKER LV DEF Air It Out 1 Braxton Berrios REIGNMAKER MIA WR Air It Out 1 Chase Claypool REIGNMAKER MIA WR Air It Out 1 Jalen Ramsey REIGNMAKER MIA DEF Air It Out 1 Jason Sanders REIGNMAKER MIA K Air It Out 1 Jeff Wilson Jr. REIGNMAKER MIA RB Air It Out 1 Salvon Ahmed REIGNMAKER MIA RB Air It Out 1 Alexander Mattison REIGNMAKER MIN RB Air It Out 1 Greg Joseph REIGNMAKER MIN K Air It Out 1 Harrison Smith REIGNMAKER MIN DEF Air It Out 1 Jordan Hicks REIGNMAKER MIN DEF Air It Out 1 Josh Oliver REIGNMAKER MIN TE Air It Out 1 Justin Jefferson REIGNMAKER MIN WR Air It Out 1 Mekhi Blackmon REIGNMAKER MIN DEF Air It Out 1 Kyle Dugger REIGNMAKER NE DEF Air It Out 1 Mac Jones REIGNMAKER NE QB Air It Out 1 Matthew Judon REIGNMAKER NE DEF Air It Out 1 Mike Gesicki REIGNMAKER NE TE Air It Out 1 Blake Grupe REIGNMAKER NO K Air It Out 1 Cameron Jordan REIGNMAKER NO DEF Air It Out 1 Jamaal Williams REIGNMAKER NO RB Air It Out 1 Kendre Miller REIGNMAKER NO RB Air It Out 1 Tyrann Mathieu REIGNMAKER NO DEF Air It Out 1 Darius Slayton REIGNMAKER NYG WR Air It Out 1 Deon Jackson REIGNMAKER NYG RB Air It Out 1 Kayvon Thibodeaux REIGNMAKER NYG DEF Air It Out 1 Matt Breida REIGNMAKER NYG RB Air It Out 1 Parris Campbell REIGNMAKER NYG WR Air It Out 1 Xavier McKinney REIGNMAKER NYG DEF Air It Out 1 C.J. Mosley REIGNMAKER NYJ DEF Air It Out 1 Dalvin Cook REIGNMAKER NYJ RB Air It Out 1 Michael Carter REIGNMAKER NYJ RB Air It Out 1 Quinnen Williams REIGNMAKER NYJ DEF Air It Out 1 Will McDonald IV REIGNMAKER NYJ DEF Air It Out 1 Zach Wilson REIGNMAKER NYJ QB Air It Out 1 DeVonta Smith REIGNMAKER PHI WR Air It Out 1 Haason Reddick REIGNMAKER PHI DEF Air It Out 1 Josh Sweat REIGNMAKER PHI DEF Air It Out 1 Rashaad Penny REIGNMAKER PHI RB Air It Out 1 Allen Robinson II REIGNMAKER PIT WR Air It Out 1 Calvin Austin III REIGNMAKER PIT WR Air It Out 1 Cole Holcomb REIGNMAKER PIT DEF Air It Out 1 Kenny Pickett REIGNMAKER PIT QB Air It Out 1 T.J. Watt REIGNMAKER PIT DEF Air It Out 1 Bobby Wagner REIGNMAKER SEA DEF Air It Out 1 Jason Myers REIGNMAKER SEA K Air It Out 1 Jordyn Brooks REIGNMAKER SEA DEF Air It Out 1 Noah Fant REIGNMAKER SEA TE Air It Out 1 Tyler Lockett REIGNMAKER SEA WR Air It Out 1 Will Dissly REIGNMAKER SEA TE Air It Out 1 Chase Young REIGNMAKER SF DEF Air It Out 1 Deebo Samuel REIGNMAKER SF WR Air It Out 1 Dre Greenlaw REIGNMAKER SF DEF Air It Out 1 Eli Mitchell REIGNMAKER SF RB Air It Out 1 Fred Warner REIGNMAKER SF DEF Air It Out 1 Jordan Mason REIGNMAKER SF RB Air It Out 1 Randy Gregory REIGNMAKER SF DEF Air It Out 1 Antoine Winfield Jr. REIGNMAKER TB DEF Air It Out 1 Cade Otton REIGNMAKER TB TE Air It Out 1 Chase McLaughlin REIGNMAKER TB K Air It Out 1 Chris Godwin REIGNMAKER TB WR Air It Out 1 Azeez Al-Shaair REIGNMAKER TEN DEF Air It Out 1 Jeffery Simmons REIGNMAKER TEN DEF Air It Out 1 Nick Folk REIGNMAKER TEN K Air It Out 1 Curtis Samuel REIGNMAKER WAS WR Air It Out 1 Daron Payne REIGNMAKER WAS DEF Air It Out 1 Emmanuel Forbes Jr. REIGNMAKER WAS DEF Air It Out 1 John Bates REIGNMAKER WAS TE Air It Out 1 Jonathan Allen REIGNMAKER WAS DEF Air It Out 1 Logan Thomas REIGNMAKER WAS TE Air It Out 1 Terry McLaurin REIGNMAKER WAS WR Air It Out 1

